В 2019 году хоккеист был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

”Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного”, — сказал президент ИИХФ

Несколько последних месяцев российские представители, во главе с жкс-звездой НХЛ Ильей Ковальчуком, пытались снизить срок дисквалификации игрока, но все попытки закончились неудачей.

Отметим, чо, согласно правилам Национальной хоккейной лиги, кокаин, употребляемый во время отпуска игрока, не является допингом. Но по европейским правилам — это допинг.

В текущем сезоне уроженец Челябинска является одним из лидеров гонки бомбардиров, набрав 30 очков в 28 матчах.