На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Крегор Зирк установил рекорд Эстонии и вышел в финал

Зирк преодолел восемь бассейнов по 25 м за 1.50.91, уступив 0,6 секунды сильному американцу Трентону Джулиану.

Зирк также установил рекорд Эстонии. Предыдущее достижение также принадлежало ему и составляло 1.51.14.

Финальный заплыв состоится сегодня вечером, примерно в 16.42 по эстонскому времени.

Энели Ефимова заняла 20-е место в предварительных соревнованиях по плаванию брассом на 50 метров с результатом 30,61. Ее личный рекорд на этой дистанции - 30.09, показанный на чемпионате Европы в Казани в ноябре. Рекорд Эстонии - 29,82 - был установлен в 2009 году Джейн Треп.

Армин Эверт Лелле установил новый рекорд Эстонии в заплыве на 100 метров на спине, преодолев дистанцию со временем 51,09. Такой результат обеспечит Лелле место в сегодняшнем полуфинале. Предыдущий рекорд принадлежал Ральфу Трибунцову - 51,12.