Хоккей
16.12.2021, 11:49

Сборная России по хоккею провела официальный матч в форме с надписью "СССР"

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Фото: Scanpix

Сборная России по хоккею провела официальный матч в форме с надписью "СССР" в матче против Канады в рамках Кубка Первого канала. Сборная России проведет в советской форме все матчи турнира.

Кубок Первого канала — это официальный турнир, который проводится с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты ”Известия”). Как заявила Российская Федерация хоккея, форма сделана с отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.

Кроме того, уже скоро, а именно 22 декабря, отечественный хоккей будет отмечать 75-летие. Первый чемпионат СССР был проведен в 1946 году, а первым чемпионом стало московское "Динамо".

Сборная России победила со счётом 4:3. Игра стала первой официальной для россиян под руководством главного тренера Алексея Жамнова.
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