Сборная России по хоккею провела официальный матч в форме с надписью "СССР"

Кубок Первого канала — это официальный турнир, который проводится с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты ”Известия”). Как заявила Российская Федерация хоккея, форма сделана с отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.