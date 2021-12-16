16.12.2021, 11:49
Сборная России по хоккею провела официальный матч в форме с надписью "СССР"(3)
Кубок Первого канала — это официальный турнир, который проводится с 1967 года (в советское время он назывался турниром на призы газеты ”Известия”). Как заявила Российская Федерация хоккея, форма сделана с отсылкой к Олимпийским играм в Кортина-д’Ампеццо 1956 года, где советская сборная выиграла золото.
Кроме того, уже скоро, а именно 22 декабря, отечественный хоккей будет отмечать 75-летие. Первый чемпионат СССР был проведен в 1946 году, а первым чемпионом стало московское "Динамо".
Сборная России победила со счётом 4:3. Игра стала первой официальной для россиян под руководством главного тренера Алексея Жамнова.