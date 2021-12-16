Президент Карис призвал улучшить условия для жизни в Ида-Вирумаа

По словам Кариса, Ида-Вирумаа должен стать региональным центром притяжения, который привлекает как экономику, так и людей, в том числе побуждая местную молодежь возвращаться после завершения учебы в вузах, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Для этого у руководителей как государства, так и местных самоуправлений должна быть мудрость, чтобы воспользоваться возможностями, привлекая больше инвестиций в Ида-Вирумаа", — подчеркнул Карис.

"Нам необходимо сделать экономику [региона] более дружелюбной к экологии, а жизненную среду — более пригодной для жизни, чтобы мы могли оставить в наследство нашим детям такой Ида-Вирумаа, в котором они могли бы жить хорошо и в котором хотели бы находиться. Ида-Вирумаа очень разнообразен с точки зрения промышленности, природы и культуры. Все это могло бы привлечь сюда еще больше людей, чтобы жить здесь", — сказал президент Карис.