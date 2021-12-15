Людмилу Янченко и Рийну Иванову назначили вице-мэрами Кохтла-Ярве(8)
Горсобрание Кохтла-Ярве в среду, 15 декабря, одобрило проект решения, согласно которому в городе стало пять вице-мэров вместо четырех. В числе прочих вице-мэрами утвердили бывшего мэра Людимилу Янченко и экс-председателя горсобрания Рийну Иванову, пишет RusERR.
За утверждение состава горуправы проголосовали 16 депутатов, против были 8 членов горсобрания, один депутат отсутствовал.
Вице-мэрами от Центристской партии стали бывший председатель горсобрания Рийна Иванова (развитие), бывший мэр Людмила Янченко (финансы) и прежний главный специалист по культуре и спорту Кристийне Агу (образование и культура).
Также вице-мэрами утвердили представительницу избирательного союза "Прогресс" Эвелин Данилов (социальные вопросы) и реформиста Виталий Бородин (хозяйственные вопросы).
Зарплата вице-мэров составляет 3780 евро в месяц.
Мэром города 22 ноября был избран беспартийный Тоомас Наэль.