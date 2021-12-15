Людмилу Янченко и Рийну Иванову назначили вице-мэрами Кохтла-Ярве

Горсобрание Кохтла-Ярве в среду, 15 декабря, одобрило проект решения, согласно которому в городе стало пять вице-мэров вместо четырех. В числе прочих вице-мэрами утвердили бывшего мэра Людимилу Янченко и экс-председателя горсобрания Рийну Иванову, пишет RusERR.