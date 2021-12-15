Новости Ида-Вирумаа
15.12.2021, 19:10

Людмилу Янченко и Рийну Иванову назначили вице-мэрами Кохтла-Ярве

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Kohtla-Järve, Sompa, Ljudmila Jantšenko
Foto: Tiit Blaat

Горсобрание Кохтла-Ярве в среду, 15 декабря, одобрило проект решения, согласно которому в городе стало пять вице-мэров вместо четырех. В числе прочих вице-мэрами утвердили бывшего мэра Людимилу Янченко и экс-председателя горсобрания Рийну Иванову, пишет RusERR.

За утверждение состава горуправы проголосовали 16 депутатов, против были 8 членов горсобрания, один депутат отсутствовал.

Вице-мэрами от Центристской партии стали бывший председатель горсобрания Рийна Иванова (развитие), бывший мэр Людмила Янченко (финансы) и прежний главный специалист по культуре и спорту Кристийне Агу (образование и культура).

Также вице-мэрами утвердили представительницу избирательного союза "Прогресс" Эвелин Данилов (социальные вопросы) и реформиста Виталий Бородин (хозяйственные вопросы).

Зарплата вице-мэров составляет 3780 евро в месяц.

Мэром города 22 ноября был избран беспартийный Тоомас Наэль.

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