"Они убивают граждан моей страны". Что сказала дочь Навального на вручении премии Сахарова

Европарламент присудил ему премию 20 октября. Сам Алексей Навальный находится в российской колонии.

На трибуну Европейского парламента в Страсбурге Дарья Навальная поднялась с портретом отца.

Перед вручением премии она выступила на английском языке. "Я благодарна за возможность быть здесь и принять эту награду за моего отца, но в то же время мне страшно. Я 20-летняя студентка, не так много разбираюсь в политике и переживаю, что могу что-то сказать не так", — так начала она свою речь.

По окончании выступления депутаты Европарламента аплодировали ей стоя.

Что сказала Дарья Навальная

Об отце и других лауреатах премии Сахарова

"Мой отец по-прежнему в тюрьме. И это касается не только Алексея Навального. Где сейчас находятся предыдущие лауреаты Сахаровской премии? Преимущественно в тюрьме. Где сейчас лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо? Он умер в тюрьме.

Я задаюсь вопросом — почему настолько тяжело освободить тех, кто борется за права человека? Почему их в XXI веке закрывают в тюрьмах не только по всему миру, но и в географически европейских странах?

Европа великая и могущественная. Резолюции Европейского парламента — точные, правильные и справедливые, их поддерживают в Великобритании, США, Израиле, Новой Зеландии и во всем свободном мире.

Но люди, как мой отец, продолжают сидеть в тюрьме и наблюдать за тем, как все больше их соратников отправляются за решетку".

О политике прагматизма

"Я столько раз слышала: "Знаешь, Даша, я понимаю, почему ты так думаешь. Потому что это касается твоей семьи, твоих близких. Но в реальной жизни мы должны быть более прагматичными". Но сегодня, здесь, я хочу выступить против такого прагматизма.

Это премия Сахарова. Андрей Сахаров был одним из самых непрагматичных людей. Я не понимаю, почему люди, которые от его имени агитируют за прагматичные отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом.

И тогда они бы поняли, что умиротворение диктаторов и тиранов ни разу не сработало.