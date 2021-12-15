В Печорах завели дело на маньяка-насильника

Мужчина в одиночку воспитывал восьмерых детей, держал их в нечеловеческих условиях, насиловал — но окружающие ничего не подозревали или не хотели подозревать. Наоборот, они сочувствовали одинокому отцу и даже помогали деньгами.

В ноябре с Mash согласилась поговорить его приёмная дочь. Теперь на связь вышли другие дети Симонова и одна из бывших жён. Светлана — та самая, которую он изнасиловал в её 18-й день рождения, рассказала об избиениях, о голоде, психологическом давлении и о том, как она, наконец, убежала. Сейчас она хочет одного: чтобы монстр понёс наказание.