Суд в Берлине приговорил предполагаемого офицера ФСБ к пожизненному заключению по делу об убийстве чеченского полевого командира

Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине. Его застрелили 23 августа 2019 года. В день преступления задержали Вадима Красикова, который представился как ”Вадим Соколов”.

По данным прокуратуры Германии, под именем ”Вадим Соколов” действовал высокопоставленный офицер спецназа ФСБ ”Вымпел” Вадим Красиков, который приехал в Берлин по поддельным документам. О том, что подсудимый причастен к российским спецслужбам, сообщал расследовательский проект Bellingcat.

По версии обвинения, Красиков получил приказ убить Хангошвили от неустановленного государственного органа России. Власти России отрицали, что причастны к убийству Хангошвили.

Президент России Владимир Путин, комментируя убийство Зелимхана Хангошвили, назвал его ”жестоким, кровавым человеком”, а также одним из организаторов взрывов в московском метро.

Власти Германии обвиняли Россию в том, что она не хочет сотрудничать по делу об убийстве, и в декабре 2019 года выслали двух сотрудников посольства РФ. Из России в ответ выслали двух немецких дипломатов.