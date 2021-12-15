Макгрегор назвал друга Хабиба ”ничтожным выродком”, но испугался и удалил пост

”Ты ничтожный выродок”, — написал Макгрегор и сразу удалил запись в Twitter.

Ранее Макгрегор в своем Twitter обратился к обладателю пояса в легком весе Чарльзу Оливейре, заявив о желании провести очный поединок.

”Так какого числа я буду драться с Оливейрой?” — написал Конор.

”Как насчет ближайших выходных? Я готов, я все еще в городе, и у нас намечается событие. Давай, детка”, — ответил Оливейра.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.