Гарри Каспаров: в России установлен тоталитарный режим

Экс-чемпион мира по шахматам, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров в интервью DW в программе "В тренде" рассказал, зачем он организует проведение форума, насколько устойчивой он считает власть в России, оценил роль оппозиционера Алексея Навального и объяснил, что, с его точки зрения, должен в складывающейся сейчас в мире ситуации предпринять Запад.

Константин Эггерт: Вы много лет организуете форум "Свободной России", пытаетесь свести самых разных людей, критически настроенных в отношении путинского режима. Ну, и каков результат?

Гарри Каспаров: Что касается тех, кто собирается в Вильнюсе, то здесь вообще с самого начала слово "оппозиция" ни к кому не применимо. Это критически настроенные люди, которые хотят обсудить проблемы, которые волнуют людей в России. Просто в России такой возможности нет, и с самого начала мы говорили о том, что форум и Россия — это два сообщающихся сосуда.

Чем меньше свободы в России, тем более насыщенным становится форум — ровно потому, что он втягивает в себя те идеи и обсуждения, дискурсы, которые в России становятся табу. И соответственно форум за счет этого обогащается. Я не могу сказать, что я этому сильно рад, но, тем не менее, этот процесс продолжается.

- Это дискуссионная площадка и все, больше ничего?

- Нет, это больше, чем дискуссионная площадка. Ведь нельзя истребить полностью политику, нельзя закрыть вообще все. Политика остается в каких-то разных формах, даже политика в тоталитарном государстве — это все равно борьба кланов, одной партийной группы с другой. Это всегда будет оставаться.