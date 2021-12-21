ФОТО | Кто зимой прилетает к кормушкам в городе?

Ну вот и пришла к нам зима — настоящая зима со снегами и морозами. А вместе с зимой пришли к нам в город и лесные обитатели, словно проиллюстрировав известное выражение ”Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”.

Действительно, не всегда у всех есть возможности часто бывать в лесу, чтобы, например, близко познакомиться с лесными птицами, но, с другой стороны, это можно сделать даже не отправляясь в лес, а просто оборудовав в удобном для наблюдения месте птичью кормушку. К тому же одновременно с наблюдениями, мы окажем поддержку птицам в нелёгкое для них время.

Но вначале неплохо бы вспомнить основные правила кормления птиц, а они достаточно просты: кормить птиц следует начинать с приходом зимы и не прекращать до самой весны; кормить необходимо в одно и то же время; лучший корм для птиц это мелкое несолёное сало и семена подсолнечника, арахис, овсянка и просо; соленые или кислые продукты (в том числе, например, хлеб) вредны для птиц.

И теперь посмотрим, кого можно увидеть у кормушки, если всё сделать правильно.

Наиболее многочисленные и частые гости возле кормушек это большие синицы. Они всегда очень прожорливы и обычно прилетают на бесплатный обед по нескольку раз в течение всего дня. Запаса подсолнечных семечек в небольшой кормушке им едва хватает до вечера.

Синицы очень любят разные орешки: грецкие, арахис и другие, с удовольствием поедают тыквенные, арбузные или подсолнечные семечки. Но особенно благодарны синицы будут, если рядом с кормушкой найдут подвешенный кусочек несолёного сала или среди семечек им попадутся кусочки сливочного масла — это их излюбленное лакомство.

Большая синица (Parus major), по-эстонски — rasvatihane.

Если большие синицы чаще всего прилетают к кормушке целыми семьями, то небольшие лазоревки, как правило, появляются рядом с ними поодиночке либо парами. Основная пища лазоревок в тёплое время года, как и у больших синиц, это насекомые и другие мелкие беспозвоночные.