ФОТО | Кто зимой прилетает к кормушкам в городе?
Природовед Олег Цымбаревич продолжает рассказывать о флоре и фауне Эстонии и делится результатами своей фотоохоты в городской среде. Теперь вы сможете рассмотреть пернатых гостей, посещающих городские кормушки, вблизи!
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Ну вот и пришла к нам зима — настоящая зима со снегами и морозами. А вместе с зимой пришли к нам в город и лесные обитатели, словно проиллюстрировав известное выражение ”Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”.
Действительно, не всегда у всех есть возможности часто бывать в лесу, чтобы, например, близко познакомиться с лесными птицами, но, с другой стороны, это можно сделать даже не отправляясь в лес, а просто оборудовав в удобном для наблюдения месте птичью кормушку. К тому же одновременно с наблюдениями, мы окажем поддержку птицам в нелёгкое для них время.
Но вначале неплохо бы вспомнить основные правила кормления птиц, а они достаточно просты: кормить птиц следует начинать с приходом зимы и не прекращать до самой весны; кормить необходимо в одно и то же время; лучший корм для птиц это мелкое несолёное сало и семена подсолнечника, арахис, овсянка и просо; соленые или кислые продукты (в том числе, например, хлеб) вредны для птиц.
И теперь посмотрим, кого можно увидеть у кормушки, если всё сделать правильно.
Наиболее многочисленные и частые гости возле кормушек это большие синицы. Они всегда очень прожорливы и обычно прилетают на бесплатный обед по нескольку раз в течение всего дня. Запаса подсолнечных семечек в небольшой кормушке им едва хватает до вечера.
Синицы очень любят разные орешки: грецкие, арахис и другие, с удовольствием поедают тыквенные, арбузные или подсолнечные семечки. Но особенно благодарны синицы будут, если рядом с кормушкой найдут подвешенный кусочек несолёного сала или среди семечек им попадутся кусочки сливочного масла — это их излюбленное лакомство.
Большая синица (Parus major), по-эстонски — rasvatihane.
Если большие синицы чаще всего прилетают к кормушке целыми семьями, то небольшие лазоревки, как правило, появляются рядом с ними поодиночке либо парами. Основная пища лазоревок в тёплое время года, как и у больших синиц, это насекомые и другие мелкие беспозвоночные.
Зимой добывать насекомых из-под коры деревьев становится сложнее, их основным кормом тогда становятся семена разных растений и почки на деревьях, поэтому они тоже с удовольствием прилетают к кормушкам, чтобы подкрепиться семечками подсолнечника и салом.
Зимой численность больших синиц и лазоревок в Эстонии удваивается за счёт прилетевших к нам птиц из более холодных северных широт, поэтому увидеть их и в лесу и в городе теперь можно гораздо чаще.
Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), по-эстонски — sinitihane.
Хохлатая синица — обитатель хвойных лесов, очень редко появляющийся в городе. В тёплое время питается она, как и другие представители синицевых, тоже, в основном, насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, а также семенами хвойных деревьев и других растений.
Зимой хохлатые синицы присоединяются к смешанным стайкам других синиц, а также желтоголовых корольков, пищух, пухляков, вместе с которыми в поисках корма перелетают с места на место в ельниках и сосняках — там всегда можно услышать их негромкие посвистывания.
Хохлатая синица, или гренадёрка (Parus cristatus), по-эстонски — tutt-tihane.
Хотя хохлатых синиц обычно не увидишь в городе, в начале этой зимы пара гренадёрок почти каждый день прилетала к моей кормушке и с удовольствием подкреплялась семечками.
Птицы обычно стараются избегать ссор и стычек у кормушки, словно соблюдая какие-то негласные птичьи правила: если с одной стороны кормушки кто-то есть, то всегда можно взять семечки с обратной стороны, не мешая друг другу. Даже если и случаются недоразумения, то до драки дело никогда не доходит.
Длиннохвостая синица и большая синица мирно уживаются у кормушки.
Ещё один редкий гость в городе и тоже из семейства синицевых — пухляк или буроголовая гаичка. Образ жизни и питание у неё тоже схожи с другими синицами. Но всё же пухляк это лесная птица.
Эту маленькую и скромную птичку можно увидеть у кормушки в составе стайки больших синиц.
Пухляк, или буроголовая гаичка (Parus montanus), по-эстонски — põhjatihane.
Небольшие птицы в холодное время сбиваются в большие стайки — совместно им легче найти корм, укрыться от врагов, согреться. Часто зимой такие стайки залетают в город и тогда есть возможность понаблюдать за птицами, которых обычно чаще можно увидеть только в лесу.
Возле таких синичьих стай неподалёку обязательно можно увидеть поползней — этих верхолазов, снующих по стволам деревьев вниз головой в поисках насекомых, спрятавшихся под корой или в лишайниках.
Поползень, или обыкновенный поползень (Sitta europaea), по-эстонски — puukoristaja.
Рацион поползней очень разнообразен и включает, главным образом, насекомых: жуков, бабочек, пауков, мух и их личинок, а также растительную пищу: семена шишек, орехи, жёлуди.
Поползни славятся умением делать запасы впрок: раздобытые ими излишки семян и орехов они прячут в щелях и под корой деревьев.
Так что в тайниках под корой деревьев, растущих вокруг моего дома, возможно, хранятся килограммы семечек подсолнуха, изъятых из кормушки за пару недель парой поползней, залетевших сюда вместе с синицами.
Поползень-акробат. Это одна из его характерных поз.
А вот всем известные по песенкам чижи питаются, в основном, семенами деревьев — ольхи, березы или ели. Но, как видим, иногда и они не прочь побаловать себя чем-нибудь для них экзотическим, например, семечками подсолнуха.
Чиж (лат. Carduelis spinus), самка, по-эстонски — siisike.
Увидеть чижей у кормушки можно только в составе больших стаек своих близких родственников: обычно эти кочевники перелетают с места на место вместе с другими вьюрковыми, например, с чечётками.
Чиж (лат. Carduelis spinus), самец, по-эстонски — siisike.
Ну, конечно, вот и чечётки тут рядом! Чечётки по образу жизни, размерам и строению тела, но не по окраске, немного напоминают чижей. Они используют в пищу семена сорных растений, а также ольхи, березы и осины.
Обычно чечётки обитают в более северных широтах и в периоды миграции всегда передвигаются большими стайками. Как правило, такими большими группами они и появляются возле кормушки. Тут они уже не привередничают и употребляют всё, что ни предлагается.
А предлагаются здесь семечки подсолнечника.
Чечетка (Carduelis flammea), по-эстонски — urvalind.
Зеленушки тоже родом из вьюрковых, и зимой их можно увидеть чаще, поскольку к нам в это время прибывает много мигрантов из северных районов. Количество зеленушек в это время может увеличиваться в три раза.
Обычная пища зеленушек летом это в основном насекомые — жуки, муравьи и т. п., а также семена растений, ягоды и почки растений. Зимой они питаются семенами сорных трав и кустарников, разгрызают своим крепким клювом сухие плоды шиповника, а также могут посоревноваться с чижами и чечётками в поедании семян ольхи.
И у кормушки они бывают частыми гостями и тоже не отказываются от семечек.
Зеленушка обыкновенная (лат. Carduelis chloris), по-эстонски — rohevint.
Обычная пища снегирей — это семена и почки разных растений, ягоды. Даже зимой они не слишком бедствуют, так как легко находят себе пищу в лесу, выклёвывая семечки из замёрзших ягод рябины, из кленовых носиков, высохших плодов сирени или ясеня, поэтому у кормушки они появляются реже других птиц.
Тем не менее семена подсолнечника нравятся снегирям тоже, так что и для них кормушка становится хорошим подспорьем в холодные зимы.
Самец снегиря (Pyrrhula pyrrhula), по-эстонски — leevike.
Особенно приятно видеть у кормушки такого красавца, как дубонос. Обладатель мощного клюва никогда не останется голодным, ведь этот серьёзный аппарат позволяет дубоносам запросто раскалывать любые семечки, зёрна и косточки: жёлуди, зёрна гороха, крылатки клёнов и ясеней, а также твёрдые косточки сливы, вишни и черёмухи.
Дубоносы также едят почки деревьев, бутоны и завязи. Так что проблем с поиском пищи у них, кажется, немного.
И тем не менее встреча с ним у кормушки с семечками подсолнуха вполне возможна.
Дубонос (Coccothraustes coccothraustes), по-эстонски — suurnokk-vint ehk suurnokk.
Полевые воробьи в меньшей степени, чем домовые, групповые птицы, они предпочитают жить в пригородных зонах и поэтому не так заметны в городе.
Полевой воробей питается преимущественно зерновыми культурами, разными семенами, ягодами и плодами, а также разнообразными насекомыми и вообще, кажется, всеяден. Поэтому увидеть его у кормушки с семечками неудивительно.
Полевой воробей (Passer montanus), по-эстонски — põldvarblane.
А этот красавец дятел появился у кормушки явно только ради развлечения. У него да с его острым клювом точно не должно быть проблем с добычей еды.
В зимнее время в хвойном лесу он любит полакомиться семенами еловых и сосновых шишек, а их урожай в этом году был неплохим. Так что похудеть он может разве что от большой лени. А где вы видели дятла лентяя?
Дятел, хотя и любит гулять сам по себе, но от птичьих компаний не откажется. И если видит суету возле кормушки, то и он тут как тут.
Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major), по-эстонски — suur-kirjurähn.
Чёрных дроздов в последние годы в городе и в окрестных лесах стало много, они остаются на зимовку и потому встречаются особенно часто. Обычный корм дроздов это черви, разнообразные личинки и другие беспозвоночные, а также семена и плоды.
Зимой дрозды переходят на растительный корм и стараются держаться поближе к человеку — здесь всегда можно чем-то поживиться, например, пищевыми отходами.
Но и возле кормушки дрозды — привычные гости. Однако, поскольку дрозды не умеют удержаться на узкой площадке кормушки, они всегда суетятся внизу под ней, где на земле или в снегу всегда находят семечки, которые во множестве роняют сверху суетливые синицы.
Черный дрозд (Turdus merula), самка, по-эстонски — musträstas.
Здесь же неподалёку живут постоянно белки, поэтому и они всегда в центре событий. Не обойдут они стороной и бесплатное угощение.
Хотя белки тоже известны своим умением делать многочисленные запасы на зиму, здесь они в этом замечены не были и всегда съедали все семечки до полного опустошения кормушки. Такого ненасытного поглотителя приходится ограничивать, иначе птицам ничего не достанется.
Белка любит полакомиться семечками подсолнуха, отгоняя от кормушки птиц.
После сытного обеда полагается поспать. В этом старом скворечнике белка устроила себе комнату отдыха.
Послеобеденный сон белки.
Хорошей всем зимы и наблюдений!
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