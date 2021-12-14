Быстрые зарядки для электрокаров: страны Балтии бьют рекорды по Европе(6)
В Европе на данный около 225 тысяч зарядных устройств. Но только 11%, или 25 тысяч, подходят для быстрой зарядки авто и имеют мощность более 22 кВт — то есть только 1 из 9 пунктов зарядки в ЕС работает быстро. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).
Аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине (сайт по продаже авто AUTO.RIA.com входит в ТОП-6 в мире), проанализировали отчеты и рассказывают о самом главном.
ТОП-5 стран, где больше всего быстрых зарядок
Из всех стран Европы наибольшее количество быстрых зарядных станций в процентном соотношении находится в Латвии — 80,8%. Это наибольший показатель из всех стран Европы. За ней идут Литва, Чехия и Эстония. Но по количеству абсолютным рекордсменом является Германия, где на данный момент размещено 7325 быстрых зарядок (37 тысяч — до 22 кВт). Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, страны Балтии сразу взяли хороший курс.
— Латвия, Литва и Эстония опережают многие страны Европы по количеству быстрых зарядок в процентном соотношении от общего числа зарядных станций для электрокаров. Например, в Латвии 235 зарядок — быстрые, и только 56 медленных. В Эстонии этот показатель в два раза меньше — всего 44% быстрых зарядок, но по Европе это достойно. И уверен, что в ближайшие годы ситуация в корне поменяется, потому что уже известно о стартапах, которые нацелены открыть сотни зарядных fast-пунктов,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — По последним подсчетам, в каждой стране Европы количество станций для заряда электромобилей к 2029 году должно вырасти в десятки раз от нынешнего количества. Но уже можем констатировать тот факт, что Эстония и Латвия только за этот год увеличили количество станций минимум по 100 позиций. С такими темпами потребности владельцев электрокаров будут закрыты раньше ожидаемых сроков.
Быстрые зарядки для электрокаров
Наименьшее количество быстрых зарядок в процентном соотношении во всей Европе сейчас можно наблюдать в Люксембурге, где из 1051 зарядок всего лишь 10 быстрых (0,9%). За люксембургом идут Нидерланды — из 64 тысяч станций только 2,4 тысячи быстрые (3,6%), и Бельгия — из восьми тысяч быстрых 475 (5,6%). Стоит отметить и тот факт, что на Мальте вообще отсутствуют быстрые зарядки, а обычных всего 96 шт.
Что касается Украины, то по словам Артема из RIA.com Marketplaces она не уступает другим странам Европы по развитию этого направления.
— По последним подсчетам в Украине 7,7 тысячи зарядок. Из них 76% или почти шесть тысяч — меньше 22кВт. Быстрых — 24% или 1837 шт. Поэтому можем констатировать тот факт, что огромная Украина, где мы ведем успешный бизнес, находится на уровне европейских лидеров по количеству быстрых зарядных станций, — сказал Артем Уманец.
Продажи электрокаров растут
За три квартала 2021 года спрос на электрокары в Евросоюзе вырос почти вдвое. За девять месяцев этого года было продано 568 тысяч электро автомобилей, в то же время за аналогичный период прошлого года было продано всего 290 тысяч. Также растут продажи гибридов, а вот авто с бензиновыми и дизельными двигателями продолжают терять позиции. Как говорит Артем Уманец, рост продаж говорит об одном — странам нужно срочно разрабатывать стратегии для увеличения количества быстрых зарядок.
— В Эстонии за три квартала этого года рост продаж электрокаров вырос на 72%, в Латвии на 27,1%, а в Литве на 77%. Наибольший рост наблюдается в Греции — на 409%. В целом по Европе вновь продажи авто на электрической тяге бьют рекорды. И уже понятно, что эта тенденция сохранится. Но с популярностью электрокаров пришла и проблема — нехватка быстрых зарядных станций, на которых можно зарядить авто не за восемь часов, а за 60 минут. Поэтому стартапы и компании, которые смогут разработать и внедрить стратегию для увеличения количества быстрых зарядных станций — обречены на успех, — говорит Артем Уманец.
Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии. В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.