Быстрые зарядки для электрокаров: страны Балтии бьют рекорды по Европе

В Европе на данный около 225 тысяч зарядных устройств. Но только 11%, или 25 тысяч, подходят для быстрой зарядки авто и имеют мощность более 22 кВт — то есть только 1 из 9 пунктов зарядки в ЕС работает быстро. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).

Аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине (сайт по продаже авто AUTO.RIA.com входит в ТОП-6 в мире), проанализировали отчеты и рассказывают о самом главном.

ТОП-5 стран, где больше всего быстрых зарядок



Из всех стран Европы наибольшее количество быстрых зарядных станций в процентном соотношении находится в Латвии — 80,8%. Это наибольший показатель из всех стран Европы. За ней идут Литва, Чехия и Эстония. Но по количеству абсолютным рекордсменом является Германия, где на данный момент размещено 7325 быстрых зарядок (37 тысяч — до 22 кВт). Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, страны Балтии сразу взяли хороший курс.

— Латвия, Литва и Эстония опережают многие страны Европы по количеству быстрых зарядок в процентном соотношении от общего числа зарядных станций для электрокаров. Например, в Латвии 235 зарядок — быстрые, и только 56 медленных. В Эстонии этот показатель в два раза меньше — всего 44% быстрых зарядок, но по Европе это достойно. И уверен, что в ближайшие годы ситуация в корне поменяется, потому что уже известно о стартапах, которые нацелены открыть сотни зарядных fast-пунктов,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — По последним подсчетам, в каждой стране Европы количество станций для заряда электромобилей к 2029 году должно вырасти в десятки раз от нынешнего количества. Но уже можем констатировать тот факт, что Эстония и Латвия только за этот год увеличили количество станций минимум по 100 позиций. С такими темпами потребности владельцев электрокаров будут закрыты раньше ожидаемых сроков.

Быстрые зарядки для электрокаров



