Путин, Украина, санкции: Волков и Навальная выступили в Европарламенте

"По всему миру права человека и их защитники все больше подвергаются нападкам, а авторитаризм переживает подъем. Наша задача как членов Европарламента состоит в том, чтобы защищать их, высказываться против нарушений и предоставить трибуну тем, кого заставили замолчать", — подчеркнул Тобэ, добавив, что именно в этом и состоит суть вручаемой Европарламентом премии имени Сахарова.

Со своей стороны, подключившийся к дискуссии председатель комитета Европарламента по развитию Томас Тобэ отметил, что "организованные командой Навального мирные протесты против режима и убежденность оппозиционера в том, что лучшая Россия возможна, показывают нам, каких изменений может добиться один человек".

Назвав находящегося в заключении политика "самым сильным противником правящей партии в России" и напомнив, что борьба за свои убеждения едва не стоила Навальному жизни, Макаллистер подчеркнул, что Европарламент неизменно стоит на стороне тех, кто защищает права человека в России.

По мнению Макаллистера, этот шаг свидетельствует о том, "какой угрозой в глазах российской власти является борьба Навального за фундаментальные свободы".

Алексей Навальный не сможет присутствовать на торжественной церемонии награждения, которая состоится в полдень 15 декабря на пленарном заседании Европарламента: уже около года он находится в заключении в России . В июле 2021 года созданному им Фонду борьбы с коррупцией ( ФБК ) российские власти присвоили статус экстремистской организации.

"Награждая Алексея Навального премией имени Сахарова в 2021 году, мы в Европарламенте отдаем дань его усилиям, его мужеству и его решимости выступать за гражданские свободы, демократическое управление, верховенство закона и борьбу с коррупцией. Эта награда выражает также непоколебимую поддержку Европарламента и его призыв к немедленному и безусловному освобождению господина Навального", — такими словами председатель комитета Европарламента по международным делам, немецкий консерватор Дэвид Макаллистер открыл встречу евродепутатов с дочерью российского оппозиционера Дарьей Навальной и соратником политика Леонидом Волковым. Встреча прошла в Страсбурге вечером 13 декабря, в преддверии церемонии вручения премии имени Сахарова "За свободу мысли".

Речь Леонида Волкова в Европарламенте



Леонид Волков поблагодарил европейских политиков за слова поддержки, но добавил: "Нам нужно больше, чем просто выражение соучастия".

"Он (Алексей Навальный. — Ред.) смог стать знаменитостью и самым опасным врагом Путина, потому что ему удалось создать крупную, обладающую большим потенциалом политическую организацию. Организацию, которая продолжает существовать, даже когда он находится в тюрьме", — подчеркнул Волков.

Несколькими часами ранее другой соратник Алексея Навального — Иван Жданов — в интервью DW выразил мнение, что присуждение Навальному премии имени Сахарова означает политическое признание российского оппозиционера на мировом уровне, а заключение Навального в тюрьму привело к росту его поддержки среди россиян.

"Все больше людей понимают, что Алексей сидит по политическим основаниям, а не по каким-то там экономическим делам или по заявлению французов. Он сидит по политике, потому что так решил Владимир Путин", — сказал Жданов.

Со своей стороны, Леонид Волков, выступая в Страсбурге, предположил, что срок заключения Навального еще может увеличиться по мере вынесения приговоров по заведенным против него новым делам — "суммарно до 23 лет, то есть, по сути, до пожизненного срока". "Это случится, если мир не изменит свой подход к Владимиру Путину. Очень важно, чтобы мир заявил о своей позиции, вмешался в ситуацию", — призвал он в этой связи.

Как нельзя вести себя с Путиным