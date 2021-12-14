Путин, Украина, санкции: Волков и Навальная выступили в Европарламенте(10)
Выступая в Страсбурге в преддверии вручения премии имени Сахарова, присужденной Навальному, Леонид Волков призвал прекратить политику умиротворения по отношению к Путину и ввести жесткие санкции против него и его друзей, пишет DW.
"Награждая Алексея Навального премией имени Сахарова в 2021 году, мы в Европарламенте отдаем дань его усилиям, его мужеству и его решимости выступать за гражданские свободы, демократическое управление, верховенство закона и борьбу с коррупцией. Эта награда выражает также непоколебимую поддержку Европарламента и его призыв к немедленному и безусловному освобождению господина Навального", — такими словами председатель комитета Европарламента по международным делам, немецкий консерватор Дэвид Макаллистер открыл встречу евродепутатов с дочерью российского оппозиционера Дарьей Навальной и соратником политика Леонидом Волковым. Встреча прошла в Страсбурге вечером 13 декабря, в преддверии церемонии вручения премии имени Сахарова "За свободу мысли".
Алексей Навальный не сможет присутствовать на торжественной церемонии награждения, которая состоится в полдень 15 декабря на пленарном заседании Европарламента: уже около года он находится в заключении в России. В июле 2021 года созданному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) российские власти присвоили статус экстремистской организации.
"Самый сильный противник правящей в России партии"
По мнению Макаллистера, этот шаг свидетельствует о том, "какой угрозой в глазах российской власти является борьба Навального за фундаментальные свободы".
Назвав находящегося в заключении политика "самым сильным противником правящей партии в России" и напомнив, что борьба за свои убеждения едва не стоила Навальному жизни, Макаллистер подчеркнул, что Европарламент неизменно стоит на стороне тех, кто защищает права человека в России.
Со своей стороны, подключившийся к дискуссии председатель комитета Европарламента по развитию Томас Тобэ отметил, что "организованные командой Навального мирные протесты против режима и убежденность оппозиционера в том, что лучшая Россия возможна, показывают нам, каких изменений может добиться один человек".
"По всему миру права человека и их защитники все больше подвергаются нападкам, а авторитаризм переживает подъем. Наша задача как членов Европарламента состоит в том, чтобы защищать их, высказываться против нарушений и предоставить трибуну тем, кого заставили замолчать", — подчеркнул Тобэ, добавив, что именно в этом и состоит суть вручаемой Европарламентом премии имени Сахарова.
Речь Леонида Волкова в Европарламенте
Леонид Волков поблагодарил европейских политиков за слова поддержки, но добавил: "Нам нужно больше, чем просто выражение соучастия".
"Он (Алексей Навальный. — Ред.) смог стать знаменитостью и самым опасным врагом Путина, потому что ему удалось создать крупную, обладающую большим потенциалом политическую организацию. Организацию, которая продолжает существовать, даже когда он находится в тюрьме", — подчеркнул Волков.
Несколькими часами ранее другой соратник Алексея Навального — Иван Жданов — в интервью DW выразил мнение, что присуждение Навальному премии имени Сахарова означает политическое признание российского оппозиционера на мировом уровне, а заключение Навального в тюрьму привело к росту его поддержки среди россиян.
"Все больше людей понимают, что Алексей сидит по политическим основаниям, а не по каким-то там экономическим делам или по заявлению французов. Он сидит по политике, потому что так решил Владимир Путин", — сказал Жданов.
Со своей стороны, Леонид Волков, выступая в Страсбурге, предположил, что срок заключения Навального еще может увеличиться по мере вынесения приговоров по заведенным против него новым делам — "суммарно до 23 лет, то есть, по сути, до пожизненного срока". "Это случится, если мир не изменит свой подход к Владимиру Путину. Очень важно, чтобы мир заявил о своей позиции, вмешался в ситуацию", — призвал он в этой связи.
Как нельзя вести себя с Путиным
Упомянув недавнее обострение ситуации на российско-украинской границе, Волков заявил, что оно показало, как нельзя вести себя с Путиным. "Он (Владимир Путин. — Ред.) шантажировал Украину и остальной мир войной, шантажировал Европу, и его ни разу не наказали за этот шантаж… Даже хуже: ему, по сути, дали то, чего он хотел: звонок президента США, массу внимания, заголовки в ведущих изданиях", — перечислили Волков. "Мы предлагаем иной подход: не говорите, но действуйте, не проводите красных черт — Путин уже перешел их все, причем неоднократно, и сделает это снова", — призвал соратник Алексея Навального.
С точки зрения Волкова, "политика умиротворения не остановит Путина, жесткие санкции по отношению к нему самому и его друзьям-клептократам за коррупцию и нарушение прав человека должны быть наложены немедленно". "Обычные россияне воспримут их с радостью", — заявил он.
Возвращаясь к теме преследования Навального в России, Волков напомнил, что Москва не выполнила требование ЕСПЧ освободить оппозиционера, несмотря на то, что это предписывает действующая в РФ система права.
О "прекрасной России будущего"
Взявший слово после выступления Волкова председатель делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией поляк Рышард Чарнецкий затронул тему подавления критического мышления и независимых СМИ в России, "за которым нельзя спокойно наблюдать". При этом он выразил солидарность с ПЦ "Мемориал" и организацией "Международный мемориал", над которыми нависла угроза ликвидации.
Сразу несколько евродепутатов, принявших участие в дискуссии, выступили на русском языке — "в знак уважения к мужеству Навального" и его представителям, являвшимся в этот день гостями Европарламента.
Один из выступивших на русском языке — депутат от Литвы Юозас Олекас — рассказал, что его "деды и родители" были сосланы на 10 лет в Сибирь, "за 5 тысяч километров от их родных мест", так что он хорошо понимает, что такое советский режим. При этом он поздравил Алексея Навального и его команду с тем, что они продолжают борьбу против того, чтобы Россия спустя 30 лет после развала СССР к этому режиму вернулась. "Нам нужна демократическая Европа — от юга до Урала, вместе мы можем этого достичь", — резюмировал он.
С этим мнением был солидарен другой владеющий русским языком европолитик — экс-премьер Литвы Андрюс Кубилиус. "Россия — это не только Кремль и не только Путин. Алексей Навальный — символ и надежда другой России, и другая Россия победит. Победит счастливая Россия будущего", — заявил он, добавив, что "на европейском континенте это будет самая главная победа XXI века".
Что касается 20-летней Дарьи Навальной, то она была в этот день немногословна, пообещав выступить с речью на церемонии вручения премии 15 декабря. При этом она все же поделилась с собравшимся своим видением "прекрасной России будущего", о которой так много говорит ее отец и его сторонники. "Моя идеальная Россия — это страна, где можно выступать против правительства и не быть за это посаженным в тюрьму", — подчеркнула Дарья.