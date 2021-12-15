ВИДЕО | Силламяэ: как выглядит сейчас закрытый русский город в Эстонии

"В этом видео мы немного расскажем историю Силламяэ , покажем, как выглядит город, который в советское время был засекречен. Сходим в музей и поговорим об архитектуре города" — пишут авторы в описании к видео.

Правда ли, что Силламяэ может служить примером того, что промышленный населенный пункт может быть еще и красивым? Узнаете из видео!

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