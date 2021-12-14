"Какая-то Эстония теперь нам угрожает!" Кремлевский пропагандист Киселев с ностальгией вспоминает развал СССР

"8 декабря — скорбная дата календаря. В этот день группа советских политиков собралась втайне от президента СССР Горбачева, чтобы ликвидировать советское государство", — начал Киселев.

"Та самая встреча — стала ключевым моментом в развале СССР. Советский союз — удивительное явление в истории человечества. Это было государство-прорыв, государство-эксперимент, сверхидеи. Кончилось все на Горбачеве", — продолжил ведущий.

Далее пропагандист напомнил историю становления Михаила Горбачева, самого молодого генсека КПСС. "Под лозунгом перестройки, без созидательной программы, шел разгром огромной страны. Метили в тоталитарную систему, а рушили державу. Сейчас ясно, что Китай справился с модернизацией страны, а лидеры СССР - нет. Результат — развал", — добавил Киселев.

В качестве отрицательного примера он напомнил вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе и Грузии. "Все было брошено на самотек. В таких условиях и расцвел национализм элит, от которого лишь шаг к сепаратизму", — подчеркнул телеведущий.

"Горбачевский Советский союз и ранняя Россия в отношении к Западу — добрейшая собака пароды лабрадор, которая была готова лизнуть руку при каждом случае в ответ на взгляд в нашу сторону. Мы могли ставить любые красные линии в ответ на полный вывод войск из ГДР. Могли бы сохранить хоть одну военную базу там? Могли бы. И получили бы согласие. А база в Польше? Тоже. Могли бы потребовать письменной гарантии о нераспространении НАТО на Восток? Да. И получили бы такой документ. Козыри-то на руках были. Один только вывод войск из Европы чего стоит. Могли бы получить за это миллиарды на обустройство военных? Да. Но Горбачев вывел армию без всего этого и практически в чистое поле.

Могли бы потребовать достойного статуса русских в Прибалтике? Тоже да. Поставить условие, чтобы страны Прибалтики по модели Финляндии не вступали в НАТО, сохраняя нейтральный статус. И все бы согласились.