В Балтийском море столкнулись два грузовых судна: есть погибший и пропавший без вести. Рулевой мог быть пьян

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении. Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии.

После столкновения судов два человека пропали без вести, велись их поиски. Позже спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна.

"Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден в корпусе перевернувшегося датского судна", — говорится в сообщении. Как отметили в полиции, личность погибшего пока не установлена.

Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух судов, которые столкнулись в ночь на понедельник у берегов королевства, управляли в состоянии алкогольного опьянения, сообщает служба береговой охраны.

"Береговая охрана проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе в том, что судном могли управлять в состоянии алкогольного опьянения", — приводятся в сообщении слова руководителя предварительного расследования Юнатана Толина.

Два человека — граждане Великобритании и Хорватии — задержаны в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного дела. "Гражданин Великобритании 1991 года рождения и гражданин Хорватии 1965 года задержаны в качестве подозреваемых", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дело возбуждено по фактам грубого нарушения правил судоходства, халатности и причинения смерти другому человеку.

Перевернувшееся судно отбуксировано к берегу для проведения на нем поисковых работ, а также для предупреждения разливов топлива.