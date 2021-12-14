Украинский чемпион по боксу не вышел в ринг с украинским флагом. В бешенстве даже Кличко

Ранее Ломаченко практически всегда как выходил в ринг под украинским флагом и фотографировался с ним после победных боев. На этот раз украинского флага не было в руках даже среди членов его команды.

На фоне отсутствия флага страны во время и после боя против Комми, несложно догадаться, какую реакцию это вызвало среди большинства украинцев. Многие из них призывали его отказаться от украинского паспорта и отправиться в Испанию собирать виноград. Не удержался даже максимально корректный в таких случаях Владимир Кличко, привыкший подбирать едва ли не каждое слово, но на этот раз поступок коллеги по рингу заставил его отойти от этого правила:

”Патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство — общее единство народа. Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? Какого хрена?”

Сам Ломаченко в таких случаях традиционно хранит молчание и никак не комментирует такие поступки. История с флагом не стала исключением. На этом фоне особо примечательны слова поверженного соперника Ломаченко — Ричарда Комми прямо в ринге:

”Я сражался за свою страну, за свой народ. Я их разочаровал, но верю, что еще смогу вернуться. Мне следовало сохранять концентрацию, но что случилось, то случилось. Ломаченко — отличный боксер. Я сделал то, что должен был сделать. Я горжусь своим народом и сражаюсь за него. Я очень люблю свой народ”.