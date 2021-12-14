QR-коды на службе империи. Почему в России так много "антиваксеров" и чем они отличаются от эстонских
В различных странах есть недовольные введением сертификатов о вакцинации против коронавируса, которые становятся обязательными для поездок и посещения различных общественных мест. Однако в России это имеет свою специфику – кремлевская власть хочет переложить ответственность за эти ограничения на сами регионы.
Госдума должна была направить закон об обязательном введении QR-кодов на утверждение региональных парламентов. Хотя практически все законодательные собрания регионов под предводительством "Единой России" одобрили этот законопроект, противостояние оказалось настолько большим, что Госдума решила отозвать законопроект. Но не навсегда, а чтобы доработать его и вновь направить на утверждение…
События развивались крайне интресно.. Парламент Республики Северная Осетия сначала проголосовал против этого законопроекта, но, вероятно, его руководство сразу же получило окрик из Москвы. И осетинские депутаты через несколько часов собрались вновь и утвердили закон. Эта довольно гротескная ситуация демонстрирует уровень парламентаризма в путинской России.
Неужели кто-то представлял, что региональным парламентам действительно дали право утверждать федеральную политику? Нет — это просто имперская игра в демократию. Она состоит в том, чтобы создать впечатление, будто регионы самостоятельно и добровольно ужесточают социальные ограничения. А ”кремлевский царь” выступает за всевозможные свободы и послабления (вводит на праздники ”длинные выходные” и т.д.)
В парламенте соседней с Эстонией Ленинградской области также развернулись интересные события. Вся фракция КПРФ покинула зал заседаний в знак протеста против того, что депутатам отказали даже в праве обсуждения этого законопроекта, потребовав его единогласного принятия. Тем не менее, он был все равно принят ”единоросским” большинством. Но как интересно поворачиваются времена — можно ли было раньше представить, что коммунисты станут сторонниками свободных дискуссий?
В Челябинске граждане, недовольные этим законом, попытались даже штурмовать областной парламент. Возможно, это выглядит чрезмерно радикально, но избиратели, вероятно, не видят другой возможности повлиять на своих депутатов, которые голосуют по приказу сверху.
Для нашего журнала Регион.Эксперт, который выходит в Эстонии и освещает ситуацию в различных регионах России без кремлевской цензуры, на эту тему написали независимые авторы из Республики Карелии и Рязанской области. Карельский журналист Валерий Поташов пишет о том, что в его маленькой республике власти обнаружили 18 активных ”антиваксеров”, и это стало самым большим числом среди всех регионов России. Однако власти не пытаются этих людей как-то переубедить, но по советской традиции угрожают им репрессиями.
Кстати, можно заметить специфику многих российских ”антиваксеров”: они выступают не против вакцинации в принципе, но выражают сомнения в качестве российской вакцины ”Спутник”, которая до сих пор не имеет признания Всемирной организации здравоохранения. А международно признанные вакцины в России не применяются.
Рязанский публицист Андрей Дегтянов обращает внимание на контраст: власти требуют максимальной вакцинации ”Спутником”, но за путинские годы они фактически сами разрушили медицинскую инфраструктуру в регионах. Во многих сельских районах в процессе ”оптимизации” были закрыты сотни малых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов — и теперь до ближайшей поликлиники их жителям порой приходится добираться сотни километров. Именно это и является основной причиной роста заболеваемости и смертности в России.
Вообще, пандемия в России зачастую оказывается не столько медицинским бедствием, сколько инструментом политической цензуры. На этом основании уже более года власти запрещают уличные демонстрации на любые темы — впрочем, для ”Единой России” делается исключение. Весной текущего года независимые муниципальные депутаты из многих регионов России решили провести в Великом Новгороде свой ”Земский съезд”. Однако полиция его разогнала и арестовала организаторов. Формальной причиной стал приказ губернатора об ограничении числа участников общественных мероприятий числом в 30 человек. Но если это мероприятие проводится органами власти — тогда собираться может и 50. Вероятно, организмы российских чиновников отличаются от обычных граждан?