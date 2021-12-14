QR-коды на службе империи. Почему в России так много "антиваксеров" и чем они отличаются от эстонских

Госдума должна была направить закон об обязательном введении QR-кодов на утверждение региональных парламентов. Хотя практически все законодательные собрания регионов под предводительством "Единой России" одобрили этот законопроект, противостояние оказалось настолько большим, что Госдума решила отозвать законопроект. Но не навсегда, а чтобы доработать его и вновь направить на утверждение…

События развивались крайне интресно.. Парламент Республики Северная Осетия сначала проголосовал против этого законопроекта, но, вероятно, его руководство сразу же получило окрик из Москвы. И осетинские депутаты через несколько часов собрались вновь и утвердили закон. Эта довольно гротескная ситуация демонстрирует уровень парламентаризма в путинской России.

Неужели кто-то представлял, что региональным парламентам действительно дали право утверждать федеральную политику? Нет — это просто имперская игра в демократию. Она состоит в том, чтобы создать впечатление, будто регионы самостоятельно и добровольно ужесточают социальные ограничения. А ”кремлевский царь” выступает за всевозможные свободы и послабления (вводит на праздники ”длинные выходные” и т.д.)

В парламенте соседней с Эстонией Ленинградской области также развернулись интересные события. Вся фракция КПРФ покинула зал заседаний в знак протеста против того, что депутатам отказали даже в праве обсуждения этого законопроекта, потребовав его единогласного принятия. Тем не менее, он был все равно принят ”единоросским” большинством. Но как интересно поворачиваются времена — можно ли было раньше представить, что коммунисты станут сторонниками свободных дискуссий?

В Челябинске граждане, недовольные этим законом, попытались даже штурмовать областной парламент. Возможно, это выглядит чрезмерно радикально, но избиратели, вероятно, не видят другой возможности повлиять на своих депутатов, которые голосуют по приказу сверху.