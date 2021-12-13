Российское телевидение не стало рассказывать о нобелевской речи Дмитрия Муратова

Сюжеты о церемонии вручения Нобелевской премии мира на государственных телеканалах были преимущественно короткими — там лишь сухо рассказывалось о том, кому и за что вручили премию, сколько составила его денежная часть и на какие цели Муратов ее переведет.

"Награду они получили за усилия по защите свободы слова. Денежную часть премии, это примерно миллион сто тысяч долларов, Муратов обещал направить на помощь больным и защиту независимой журналистики. Именно проблемам, с которыми сталкиваются репортеры, была посвящена значительная часть речи Муратова. Завершилось выступление минутой молчания в память о погибших сотрудниках СМИ", — говорилось в сюжете телеканала "Россия 1".

В похожем ключе высказались и на "Первом канале".

Сенатор Алексей Пушков в своей программе на ТВЦ 11 декабря заявил, что "только что в Стокгольме получил Нобелевскую премию главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов" — хотя премии получали в Осло.

"И что, на мой взгляд, поразительно, в своем выступлении при получении премии ни разу не упомянул Джулиана Ассанжа. А впрочем, чему здесь удивляться? Зачем же либеральному журналисту упоминать в своей речи подлинного мученика борьбы за свободу слова Ассанжа, в сотни раз более достойного этой премии, чем он сам? И тем самым вызвать крайнее раздражение тех, кто ему эту премию присудил, а Ассанжа хочет посадить на веки в тюрьму. Нет, конечно же, ничего подобного вы от Муратова не услышите", — сказал Пушков.

Другой федеральный телеканал "Звезда" упомянул Муратова из-за "Саммита за демократию" и упрекнул его в том, что он не поддерживает Ассанжа, хотя Wikileaks был партнером "Новой Газеты".

Иных упоминаний нобелевской речи Муратова в эфире федеральных каналов не было. Цитаты из его речи при этом привели РБК-ТВ, телеканал "Дождь"*, RTVI, и множество других онлайн-СМИ.