ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера

Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции против ЧВК Вагнера и ряда связанных с ней лиц. Об этом сообщается в официальном журнале Европейского союза.

”Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства”, — говорится в документе.

Санкции ввели против Дмитрия Уткина, которого в документе называют основателем и командиром группы Вагнера, ”наемника ЧВК Вагнера” Станислава Дычко и против ”ключевой фигурой в командной структуре группы Вагнера” Валерия Захарова.

Авторы документа добавили, что за ”участие” в боевых действиях на Украине на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ограничительные меры введены против ”наемников ЧВК Вагнера” Дениса Харитонова и Сергея Щербакова.

Также санкциям подверглись ”исполнительный директор ЧВК Вагнера” Андрей Трошев и ”глава 4-й штурмовой и разведывательной роты группы” Андрей Богатов, которые якобы принимают участие в военных операциях группы в Сирии.

Кроме того, под санкции попали три юрлица: ООО ”Велада”, ООО ”Меркурий” и ООО ”Евро Полис”. Как указано в документе ЕС, эти компании работают в нефтегазовом секторе в Сирии.

В середине ноября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Евросоюз намерен определить правовую основу для санкций против частной военной компании, известной как ЧВК Вагнера. Тогда он допустил, что санкции могут затронуть не только ЧВК, но и компании, которые с ней сотрудничают.