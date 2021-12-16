За рубежом
16.12.2021, 07:50

От дефектов к эффекту. Чему пандемия должна научить городских политиков?

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Александра Полещук
"Avalikud teenused lahkuvad ka kesklinnast."
Foto: Jaanus Lensment

Прошло почти два года с момента, как мир начал борьбу с пандемией Covid-19. За это время ученым удалось найти убедительные доказательства, что распространение вируса напрямую зависит от того, где и как живут люди, какой у них образ жизни и социальный статус. Delfi попробовал разобраться, как городская среда влияет на риск подхватить опасную инфекцию и что нужно делать городским властям и урбанистам, чтобы не допустить повторения нынешней эпидемии.

RusDelfi
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