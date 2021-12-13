Футбол
13.12.2021, 14:40

"Барселона" и "Зенит" узнали соперников в стыковых матчах Лиги Европы

 
Foto: Margus Pahv

Прошла жеребьевка стыковых пар Лиги Европы. Победители пройдут в 1/8 финала, где сыграют против первых мест группового этапа ЛЕ.

”Севилья” (Испания) — ”Динамо” Загреб (Хорватия)

”Аталанта” (Италия) — ”Олимпиакос” (Греция)

”РБ Лейпциг” (Германия) — ”Реал Сосьедад” (Испания)

”Барселона” (Испания) — ”Наполи” (Италия)

”Зенит” (Россия) — ”Бетис” (Испания)

”Боруссия” Дортмунд (Германия) — ”Рейнджерс” (Шотландия)

”Шериф” (Молдова) — ”Брага” (Португалия)

”Порту” (Португалия) — ”Лацио” (Италия)

В жеребьевке принимали участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы, среди которых есть «Спартак».

Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/22.

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