Открыты линии для пожертвований медсестрам и работникам по уходу

Благотворительные линии были открыты с целью поддержать начинание PAI. В рамках организованной кампании медперсонал сможет воспользоваться услугами отечественных предприятий туризма, культуры и развлечений, участвующих в кампании. Специальные карты PAI будут действовать до 31 марта 2022 года.

”Мы открыли три линии для пожертвований, чтобы добрым людям было удобно и просто оказывать помощь медсестрам и работникам по уходу. На наши благотворительные номера могут звонить клиенты всех операторов Эстонии. Стоимость одного звонка: 5, 10 и 50 €”, — сообщила директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин.

Кампания PAI стартовала в апреле нынешнего года. Ее инициаторами стали около двухсот частных лиц и предприятий, которые хотели поддержать медсестер и работников по уходу и отдать должное их нелегкому труду. При участии партнера кампании Эстонского союза медсестер медикам были переданы 14 365 комплектов карт PAI — их получили все желающие. Целью инициаторов кампании было наладить взаимодействие между персоналом сферы здравоохранения Эстонии и провайдерами услуг предприятий внутреннего туризма, культуры и развлечений, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии.

Благотворительные телефонные номера:

9000030 — 5 €/звонок

9000031 — 10 €/звонок

9000032 — 50 €/звонок