ВИДЕО | Новое жуткое столкновение в НХЛ, после которого игрока унесли на носилках

Хоккей, возможно один из самых травмоопасных видов спорта, которые только существуют. Второй раз за неделю игрок НХЛ покидает лед с помощью носилок.

Очередной инцидент произошел во время второго периода, форвард "Флориды" Райан Ломберг применил силовой прием против Макдональда. В результате чего защитник "Эвеланш" упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Его унесли на носилках. "Колорадо" позднее сообщил, что Макдональд пришел в себя и прошел медобследование.

Пострадавший игрок "Колорадо" очень жёстко приземлился на левую руку и боковую часть туловища и не смог подняться самостоятельно.

В течении пары минут его партнёры следили за тем, как Джейкоб неподвижно лежит на льду в окружении врачей. В итоге проводивший всего седьмой матч в нынешнем сезоне защитник "лавин", завершил матч на носилках медицинских работников, которые и унесли его со льда.



Защищать своего партнера по команде бросился новичок "Эвеланш" Николя Обе-Кюбель, который сразу же вызвал форварда "Флориды" на бой, за что оба хоккеиста и получили по большому штрафу.