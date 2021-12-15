ВИДЕО | Новое жуткое столкновение в НХЛ, после которого игрока унесли на носилках
Хоккей, возможно один из самых травмоопасных видов спорта, которые только существуют. Второй раз за неделю игрок НХЛ покидает лед с помощью носилок.
Очередной инцидент произошел во время второго периода, форвард "Флориды" Райан Ломберг применил силовой прием против Макдональда. В результате чего защитник "Эвеланш" упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Его унесли на носилках. "Колорадо" позднее сообщил, что Макдональд пришел в себя и прошел медобследование.
Пострадавший игрок "Колорадо" очень жёстко приземлился на левую руку и боковую часть туловища и не смог подняться самостоятельно.
Защищать своего партнера по команде бросился новичок "Эвеланш" Николя Обе-Кюбель, который сразу же вызвал форварда "Флориды" на бой, за что оба хоккеиста и получили по большому штрафу.