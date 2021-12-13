В Балтийском море столкнулись два грузовых судна. Несколько человек пропали без вести

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 13 декабря, на юге Швеции, в проливе между островом Борнхольм и леном (регионом) Сконе.

”Мы не знаем, как именно это произошло”, — заявил Йонас Франзен, менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции.

По его словам, в воде видны как спасательные шлюпки, так и люди в жилетах. Он уточнил, что температура воды в этом месте очень холодная.

К спасательной операции была привлечена береговая охрана Швеции, чуть позже на место прибыли несколько датских судов. Известно, что столкнулись судна, зарегистрированные в Дании и Великобритании.

Два человека числятся пропавшими без вести.

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