В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Устроивший взрыв умер

"Сегодня около 08:00 мск в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на территорию монастыря с СВУ прошел мужчина, в настоящее время он задержан правоохранительными органами. В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

Прокурор Московской области выехал в монастырь. "В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин", — сообщает областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Следователи проводят проверку по факту взрыва. "13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Как сообщает ТАСС, позднее молодой человек, взорвавший самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови", — сказал собесденик агентства.