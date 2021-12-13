LTV: у компаний, связанных с "другом Путина", конфискованы миллионы евро со счетов в латвийских банках

Ротенберг — сподвижник президента России Владимира Путина еще с детства, когда оба занимались спортивной борьбой. По мере роста власти Путина росло и богатство Ротенберга. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет SMP banka и крупнейшей в России компанией по строительству газо- и нефтепроводов "Стройгазмонтаж", которая также возвела мост между Россией и Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.

После аннексии Крыма США сразу добавили братьев Ротенбергов в санкционный список. Поэтому их SMP banka продал свои акции в латвийском банке, ныне известном как Industra. Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг попал и в санкционный список Евросоюза.

В 2019 году СГБ возбудила два уголовных процесса в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза. Внимание привлекли три иностранные компании. LTV неофициально известно, что две из них были клиентами ABLV banka, третья — Industra banka. Спецслужба подозревала, что счета были использованы в интересах Ротенберга. Сам он не значился в реестрах компаний, но там были люди, связанные с ним.

Перечисления были подозрительными, поэтому по запросу СГБ суды согласились конфисковать деньги, примерно четыре миллиона евро — как полученные преступным путем.

"Поскольку в ходе расследования средства, полученные в результате расследования, были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ приняла решение прекратить один из уголовных процессов, в то время как по второму расследование продолжается", — говорится в письменном комментарии СГБ.

De Facto известно, что расследование в отношении Epaster Investments Limited прекращено. Ранее в Соединенных Штатах две кипрские компании, принадлежавшие SMP Bank в 2012 году, наряду с SMP Bank, были оштрафованы почти на миллион долларов за мошенничество на валютном рынке.

В прошлом году суд конфисковал 1,5 миллиона евро со счета Epaster в Industra Bank.