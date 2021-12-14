ВИДЕО | Город-призрак Вийвиконна: как люди продолжают жить в руинах

"Сегодня я вам покажу и расскажу об одном из городов-призраков в Эстонии. О шахтёрском городе-призраке Вийвиконна (как и о Сиргала) не принято говорить, поэтому об этом поселке знает не так много людей. Образовывать населенный пункт и добывать сланец здесь начали во времена Первой Эстонской Республики. Здесь проживало почти 2300 человек, работала школа, больница, клуб, шахта и кипела жизнь. После прекращения добычи сланца же замер и сам город. Здания — заброшены и разграблены, ими интересуются только сталкеры.

Последние из оставшихся здесь людей живут в умирающем городе посреди лесов и полуметровых сугробов" — пишет автор в описании к видео.

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