Алар Карис по политическим причинам не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин

В интервью Kanal2 Карис сказал, что он вместе с лидерами других соседних стран решил не ехать на Олимпийские игры в Пекин, сообщил в воскресенье портал новостей вещания ERR.ee.

В четверг пресс-секретарь правительства сообщил ERR, что правительство не обсуждало, поедет ли и кто из руководителей страны в Пекин. То же самое сообщили в Министерстве иностранных дел.

В Минкульте отметили, что получили приглашение поехать на Игры, но на данный момент решение о том, поедут ли министр культуры Тийт Терик или вице-канцлер ведомства Тарви Пюрн в Пекин, не принято.

По данным ERR, решение Эстонии может также зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, возможно, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел на следующей неделе.