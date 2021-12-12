Спорт в Эстонии
12.12.2021, 21:09

Алар Карис по политическим причинам не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин

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Eesti ja Läti presidentide kohtumine 05.11.21
Foto: Argo Ingver

Президент Эстонии Алар Карис не поедет на зимние Олимпийские игры, которые в феврале 2022 году пройдут в Пекине (Китай), по политическим причинам, передает RusERR.

В интервью Kanal2 Карис сказал, что он вместе с лидерами других соседних стран решил не ехать на Олимпийские игры в Пекин, сообщил в воскресенье портал новостей вещания ERR.ee.

В четверг пресс-секретарь правительства сообщил ERR, что правительство не обсуждало, поедет ли и кто из руководителей страны в Пекин. То же самое сообщили в Министерстве иностранных дел.

В Минкульте отметили, что получили приглашение поехать на Игры, но на данный момент решение о том, поедут ли министр культуры Тийт Терик или вице-канцлер ведомства Тарви Пюрн в Пекин, не принято.

По данным ERR, решение Эстонии может также зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, возможно, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел на следующей неделе.

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