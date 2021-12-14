Рауно Саппинен снова стал лучшим футболистом года в Эстонии, а лучшим тренером — Юрген Хенн

В голосовании этого года Саппинен набрал 202 балла и обогнал Йоонаса Тамма (64 балла) и Карла Якоба Хейна (44 балла). Саппинен стал третьим бомбардиром чемпионата, забив 23 гола. "Флора" также была первым эстонским клубом, вышедшим в групповую стадию Лиги конференции, а Саппинен трижды забивал в данном турнире. За сборную 25-летний игрок сыграл 11 официальных матчей и забил два гола.

Лучший футболист среди мужчин был определен в результате опроса клуба Эстонских футбольных журналистов (EJAK) и Эстонского футбольного союза (EJL). От имени EJAK и EJL в опросе приняли участие 37 человек, то есть всего 74 избирателя, которые назвали свою тройку лидеров: первое место давало 3 балла, второе место — 2 балла и третье место — 1 балл.

Инна Злиднис, защитник сборной Эстонии и клуба венгерской премьер-лиги, в четвертый раз получила награду лучшей футболистки года.

Главный тренер "Флоры", Юрген Хенн, третий год подряд был признан тренером года.

Впервые в истории эстонского клубного футбола Юрген Хенн вывел "Флору" в Лигу конференции, где одержал одну победу и две ничьи. В начале сезона "Флора" выиграла Суперкубок страны, помимо этого команда была в чемпионской гонке до последнего тура, но чемпионом стала "Левадия".