Toyota Corolla 2022 модельного года получит новую мультимедийную систему

Более чем полувековая история Toyota Corolla и более 50 миллионов проданных автомобилей данной модели дают возможность как нынешним, так и будущим клиентам получить особый опыт от вождения и пользования автомобилем, который будет усовершенствован благодаря новшествам 2022 года.

Более мощная и быстрая система мультимедиа

Новая Corolla оснащена модернизированной мультимедийной системой Toyota, которая значительно улучшает возможности подключения, функциональность и простоту использования. Все это входит в стандартное оснащение комплектаций Active Plus, TREK, GR Sport и Luxury.

Более мощный процессор обеспечивает системе в 2,4 раза более высокую скорость работы и более быстрый отклик. 8-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением дает водителю мгновенный доступ к ряду интеллектуально подключаемых услуг, включая облачную навигацию с информацией о дорожной обстановке в реальном времени.

Все данные передаются через модуль данных (DCM), поэтому нет необходимости подключать телефон к системе и не возникает дополнительных затрат на передачу данных.

В качестве нововведения у водителя есть голосовой помощник, который реагирует на естественный диалог и, таким образом, позволяет использовать команды для работы с системой мультимедиа.

Обновления программного обеспечения происходят незаметно и «по воздуху», смартфоны можно подключать с невероятной легкостью благодаря беспроводному Apple CarPlay и проводному Android Auto. В комплектации Luxury Plus вдобавок ко всему вышеуказанному добавляется также и доступ к встроенной навигационной системе.

Подключенный на 4 года пакет Toyota Smart Connect с облачной навигационной системой, информацией о парковках и дорогах, обновлениями «по воздуху» и пакетом голосовых команд включен в стоимость автомобиля.

Новая цветовая гамма и широкий выбор колесных дисков

В цветовую гамму Toyota будут добавлены цвета Platinum White Pearl и Silver Metallic, которые также доступны в двухцветной комбинации как для кузова хэтчбек, так и для кузова Touring Sports.