Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала домашний чемпионат мира с поражения

Увы, первый матч завершился для хозяев площадки разгромом от сверстников из Украины (2:7). В составе сборной Эстонии отличились Никита Степанов и Денис Концеус.

Следующую игру сборная Эстонии проведет 14 декабря против сборной Франции. Начало встречи в 19.30.

Команда, занявшая первое место в турнире, получит повышение в классе. Главный аутсайдет турнира сыграет через год лигой ниже.

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