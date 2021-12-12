Молодежная сборная Эстонии по хоккею начала домашний чемпионат мира с поражения
12 декабря в ледовом холле Тондираба стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет в первом дивизионе группы B. Эстонской сборной предстоит сыграть со сборными Японии, Франции, Словении, Украины и Польши. Завершится турнир 18 декабря.
Увы, первый матч завершился для хозяев площадки разгромом от сверстников из Украины (2:7). В составе сборной Эстонии отличились Никита Степанов и Денис Концеус.
Следующую игру сборная Эстонии проведет 14 декабря против сборной Франции. Начало встречи в 19.30.
Команда, занявшая первое место в турнире, получит повышение в классе. Главный аутсайдет турнира сыграет через год лигой ниже.
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