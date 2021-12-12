Ферстаппен вырвал у Хэмилтона победу на последнем круге и впервые стал чемпионом
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом "Формулы-1", "Мерседес" в восьмой раз подряд стал победителем Кубка конструкторов "Формулы-1".
24-летний нидерландец победил на Гран-при Абу-Даби, опередив своего конкурента из ”Мерседеса” Льюиса Хэмилтона на последнем круге. Чемпионство стало первым для Ферстаппена. Макс прервал доминирование ”Мерседеса”, а ”Ред Булл” выиграл титул впервые с 2013 года.
Интересно, что отец Макса — Йос — также был пилотом "Формулы-1" и в 1994 году даже выступал вместе с Михаэлем Шумахером за "Бенеттон", но подобных успехов никогда не добивался.
Свою последнюю гонку в "Формуле-1" провел чемпион мира 2007 года Кими Райконен. На его счету абсолютный рекорд по количеству проведённых гран-при — 352.
Россиянин Никита Мазепин пропускал заключительную гонку сезона из-за коронавируса.
Гран-при Абу-Даби
Яс-Марина, Абу-Даби
12 декабря 2021 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +2,256
3. Карлос Сайнс (”Феррари”) +5,173
4. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +5,692
5. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +6,531
6. Валттери Боттас (”Мерседес”) +7,463
7. Ландо Норрис (”Макларен”) +59,200
8. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.01,708
9. Эстебан Окон (”Альпин”) +1.04,026
10. Шарль Леклер (”Феррари”) +1.06,057
11. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1.07,527
12. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1 круг
13. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1 круг
14. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг
Сошли:
Серхио Перес (”Ред Булл”)
Николас Латифи (”Уильямс”)
Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”)
Джордж Расселл (”Уильямс”)
Кими Райкконен (”Альфа Ромео”)
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