Ферстаппен вырвал у Хэмилтона победу на последнем круге и впервые стал чемпионом

24-летний нидерландец победил на Гран-при Абу-Даби, опередив своего конкурента из ”Мерседеса” Льюиса Хэмилтона на последнем круге. Чемпионство стало первым для Ферстаппена. Макс прервал доминирование ”Мерседеса”, а ”Ред Булл” выиграл титул впервые с 2013 года.

Интересно, что отец Макса — Йос — также был пилотом "Формулы-1" и в 1994 году даже выступал вместе с Михаэлем Шумахером за "Бенеттон", но подобных успехов никогда не добивался.

Свою последнюю гонку в "Формуле-1" провел чемпион мира 2007 года Кими Райконен. На его счету абсолютный рекорд по количеству проведённых гран-при — 352.

Россиянин Никита Мазепин пропускал заключительную гонку сезона из-за коронавируса.

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

12 декабря 2021 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +2,256

3. Карлос Сайнс (”Феррари”) +5,173

4. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +5,692

5. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +6,531

6. Валттери Боттас (”Мерседес”) +7,463

7. Ландо Норрис (”Макларен”) +59,200

8. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.01,708

9. Эстебан Окон (”Альпин”) +1.04,026

10. Шарль Леклер (”Феррари”) +1.06,057

11. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1.07,527

12. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1 круг

13. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1 круг

14. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг

Сошли:

Серхио Перес (”Ред Булл”)

Николас Латифи (”Уильямс”)

Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”)

Джордж Расселл (”Уильямс”)

Кими Райкконен (”Альфа Ромео”)

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