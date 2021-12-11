На будущее: 10 советов по безопасности для автовладельцев в условиях ледяного дождя

По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, 23 февраля прошлого года, когда на Эстонию обрушился ледяной дождь, стал самым тяжёлым днём в истории страхования автомобилей Swedbank.

"В тот день наши клиенты по автострахованию зарегистрировали ущерб более 50 раз", — сказал Кизанд. "В общей сложности в тот день по всей Эстонии произошло 350 аварий". Было зафиксировано гораздо больше столкновений, чем обычно, автомобили теряли управление и соскальзывали на полосу встречного движения или сталкивались с идущими впереди или стоящими на обочине автомобилями, с дорожными знаками, столбиками ограждения или даже со зданиями.

Чтобы избежать возможного повторения подобных историй, Кизанд делится советами о том, на что следует обращать внимание автовладельцам в условиях гололёда, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

1. Если Вам не обязательно садиться за руль, оставайтесь дома! Ледяной дождь и вождение не очень хорошо сочетаются, потому что в сегодняшних погодных условиях улицы и дороги превращаются в настоящий каток. Если Вы когда-нибудь пытались пройтись по катку, то знаете, как трудно избежать проскальзывания. То же самое с Вашим автомобилем.

2. Убедитесь, что у Вас есть действующий полис страхования автомобиля. При этом полезно иметь страхование каско. Тогда как на водителя распространяется обязательное автострахование, которое покрывает медицинские расходы водителя и любой ущерб, причинённый транспортным средством третьим лицам в результате аварии, страхование каско является необязательным. Однако, учитывая переменчивые погодные и дорожные условия Эстонии, стоит защитить себя от неожиданностей и выбрать страхование каско, которое соответствует Вашим потребностям.

3. Плавный старт и торможение! Избегайте резких стартов и резкого торможения — это может привести к заносу автомобиля, и Вы можете потерять контроль над автомобилем.