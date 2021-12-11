На будущее: 10 советов по безопасности для автовладельцев в условиях ледяного дождя
По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, 23 февраля прошлого года, когда на Эстонию обрушился ледяной дождь, стал самым тяжёлым днём в истории страхования автомобилей Swedbank.
"В тот день наши клиенты по автострахованию зарегистрировали ущерб более 50 раз", — сказал Кизанд. "В общей сложности в тот день по всей Эстонии произошло 350 аварий". Было зафиксировано гораздо больше столкновений, чем обычно, автомобили теряли управление и соскальзывали на полосу встречного движения или сталкивались с идущими впереди или стоящими на обочине автомобилями, с дорожными знаками, столбиками ограждения или даже со зданиями.
Чтобы избежать возможного повторения подобных историй, Кизанд делится советами о том, на что следует обращать внимание автовладельцам в условиях гололёда, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
1. Если Вам не обязательно садиться за руль, оставайтесь дома! Ледяной дождь и вождение не очень хорошо сочетаются, потому что в сегодняшних погодных условиях улицы и дороги превращаются в настоящий каток. Если Вы когда-нибудь пытались пройтись по катку, то знаете, как трудно избежать проскальзывания. То же самое с Вашим автомобилем.
2. Убедитесь, что у Вас есть действующий полис страхования автомобиля. При этом полезно иметь страхование каско. Тогда как на водителя распространяется обязательное автострахование, которое покрывает медицинские расходы водителя и любой ущерб, причинённый транспортным средством третьим лицам в результате аварии, страхование каско является необязательным. Однако, учитывая переменчивые погодные и дорожные условия Эстонии, стоит защитить себя от неожиданностей и выбрать страхование каско, которое соответствует Вашим потребностям.
3. Плавный старт и торможение! Избегайте резких стартов и резкого торможения — это может привести к заносу автомобиля, и Вы можете потерять контроль над автомобилем.
4. Достаточная дистанция уменьшает вероятность столкновения. Если Вы пытаетесь избежать использования тормозов, Вы можете тормозить двигателем, но это означает, что тормозной путь будет намного длиннее, хотя и безопаснее. Чем больше расстояние между Вашим и другими автомобилями, тем лучше.
5. Учитывайте, что в пробках Вы будете стоять дольше, чем обычно. Чтобы сделать вождение более безопасным для Вас и других участников дорожного движения в условиях гололёда, необходимо двигаться со скоростью, соответствующей условиям, так что Вам потребуется больше времени, чтобы добраться до места назначения.
6. Следите на дороге за специальной техникой с солью и песком. Они находятся на дороге, чтобы сделать условия более безопасными, и обгонять их опаснее, чем терпеливо и спокойно ехать позади них. Разумеется, на достаточном расстоянии.
7. Ездите на зимних шинах, соответствующих требованиям. В Эстонии использование зимних шин является обязательным с 1 декабря. Если Вы не провели осмотр зимних шин до наступления зимы, проверьте сейчас, достаточна ли глубина протектора и нет ли на них каких-либо дефектов.
8. Зимние шины и полноприводные автомобили, конечно, помогают при гололёде, но не стоит терять бдительность. Даже при наличии соответствующего погодным условиям снаряжения необдуманная спешка или обгон могут стать причиной аварии.
9. Убедитесь, что в Вашем автомобиле есть зимняя жидкость для омывателя стёкол, и обязательно включите обогреватели лобового и заднего стекла, чтобы дождь на стёклах не замерзал. При ледяном дожде вода может мгновенно замерзать на стекле автомобиля, снижая видимость.
10. Полезно хорошо подготовиться к трудным погодным условиям. Убедитесь, что в Вашем автомобиле есть соответствующие погодным условиям инструменты, которые помогут Вам подготовить его к безопасному вождению: щётка для снега, скребок для льда, небольшая лопата. Чтобы, несмотря на холод как следует почистить машину, наденьте шапку и тёплые перчатки!
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