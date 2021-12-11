11.12.2021, 20:03
В матче российской премьер-лиги болельщик скончался прямо на стадионе
Фото: Scanpix
В Самаре 50-летний болельщик скончался после матча российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Рубин» на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Как сообщается на сайте лиги, болельщик самарской команды почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.
”Российская премьер-лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом „Крылья Советов””, — говорится в сообщении.