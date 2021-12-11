В матче российской премьер-лиги болельщик скончался прямо на стадионе

Как сообщается на сайте лиги, болельщик самарской команды почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.