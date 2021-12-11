Оборонительные силы Финляндии: Россия может напасть на Украину в январе

Командующий Оборонительными силами, генерал Тимо Кивинен считает возможным нападение России на Украину в ближайшие месяцы.

По данным разведки, Россия сосредоточила на границе с Украиной около 100 000 военнослужащих. По прогнозам разведки, вторжение может начаться в январе. В интервью программе Ykkösaamu генерал Кивинен назвал концентрацию войск исключительной.

"Ни одна страна в первую очередь не хочет использовать военные средства. Их используют в некоторых случаях, если цели не достигаются иным образом. Сейчас там наблюдается исключительная концентрация войск".

Президент России Владимир Путин недавно повторил свои слова о том, что НАТО больше не должно расширяться на восток. Похоже, что целью России является структура безопасности в Европе, основанная на разделении интересов. В течение года Россия то повышала, то понижала боевую готовность в граничащих с Украиной районах.

По словам Кивинена, военные действия возможны, хотя все стороны ищут решение ситуации путем переговоров. Финляндия, в свою очередь, готовится к разным сценариям.

"Не исключено, что военные действия начнутся. Я не говорю, что это произойдет, но это возможно. Соответственно мы регулируем нашу собственную деятельность. Но в непосредственной близости от Финляндии сейчас не происходит ничего, что может вызвать беспокойство".

Ситуацию в Балтийском море трудно предсказать



По словам Кивинена, нет никаких перспектив на быстрое изменение к лучшему военно-стратегической ситуации в Балтийском море. События в Украине также могут иметь последствия для региона Балтийского моря.

Если ситуация будет развиваться так, что открытые боевые действия начнутся в направлении Украины, это также будет иметь последствия для региона Балтийского моря.

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