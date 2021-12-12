Паоло Ваноли будет следующим тренером московского ”Спартака"?

Бывший полузащитник ”Фиорентины” работал главным тренером, начав карьеру в этом качестве в любительском клубе ”Домельяра”. Позже недолгое время возглавлял сборную Италии до 19 лет, с которой добрался до финала юношеского чемпионата Европы. А затем он присоединился к штабу Антонио Конте в лондонском ”Челси”.

Слухи о приходе Ваноли в ”Спартак” циркулируют уже несколько недель. Так, 20 ноября сообщалось, что специалист в Италии отобедал с владельцем красно-белых Леонидом Федуном. Предположительно, именно тогда были согласованы условия сотрудничества, которые на данный момент неизвестны.

Насколько правдива эта информация, судить сложно. Федун ее не комментировал, а агент тренера Андреа д'Амико уклонился от прямого ответа.