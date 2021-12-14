14.12.2021, 13:10
Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира
Фото: Scanpix
Четыре гандболистки из сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанском городке Лирия, неподалёку от Валенсии.
Имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник).
В последний раз девушек видели, когда они садились в такси возле отеля в среду вечером. На следующий день утром они не явились на ковид-тест. На связь не выходили. Ведется расследование.