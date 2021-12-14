Другие виды
14.12.2021, 13:10

Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира

 
Фото: Scanpix

Четыре гандболистки из сборной Камеруна пропали на чемпионате мира, который проходит в испанском городке Лирия, неподалёку от Валенсии.

Имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник).

В последний раз девушек видели, когда они садились в такси возле отеля в среду вечером. На следующий день утром они не явились на ковид-тест. На связь не выходили. Ведется расследование.

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