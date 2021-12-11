Боснийские сербы сделали первый шаг к расколу Боснии и Герцеговины

Депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины проголосовал за выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой системы. "Это момент завоевания свободы для Республики Сербской", — заявил лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик, которого в субботу, 11 декабря, цитирует агентство Reuters.

Результатом голосования стало ни к чему не обязывающее заключение, которое не содержит окончательного решения покинуть боснийские государственные институты, так как подобный шаг должен быть одобрен верхней палатой парламента Республики Сербской (Палатой народов). Депутаты уполномочили региональное правительство в ближайшие шесть месяцев разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен существующих актов Боснии и Герцеговины.

Вернуться к конституции 1995 года

В результате Дейтонского соглашения, положившего конец гражданской войне 1992-1995 годов, бывшая югославская республика Босния и Герцеговина сохранила территориальную целостность, но была разделена на два автономных региона — Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины, в которой доминирует боснийское и хорватское население. Додик, являющийся в настоящее время сербским членом трехстороннего межэтнического президиума Боснии и Герцеговины, хочет отменить все послевоенные реформы и вернуться к конституции 1995 года, в которой государство было представлено только основными институтами, а все полномочия принадлежали регионам.

В совместном заявлении посольства США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегация Европейского Союза назвали предложение скупщины дальнейшим шагом к эскалации. "Члены правящей коалиции в Республике Сербской должны осознать, что продолжение этой тупиковой ситуации, ставящей под сомнение Дейтонское соглашение, нанесет ущерб экономическим перспективам региона, поставит под угрозу стабильность страны, а также будущее Боснии в ЕС", — отмечается в заявлении.

Занимающий националистические позиции 62-летний Милорад Додик когда-то был ставленником западных стран, указывает агентство AFP. В своих планах он пользуется поддержкой России, с президентом которой встречался 2 декабря в Кремле. Лидер боснийских сербов обвиняет западные государства в том, что они преобразовали Боснию за счет сербов и в пользу боснийских мусульман. Если на это не будет никакой политической реакции, то через пару лет сербам нечего будет защищать, считает Додик.