"Серьезные военные риски". Россия потребовала закрыть для Украины и Грузии путь в НАТО, альянс отказал

В последние недели западные страны подозревают Россию в намерении осуществить новое вторжение на территорию Украины. По словам лидеров США и НАТО, Москва концентрирует войска на украинских границах, и ее действия свидетельствуют о подготовке наступательной операции, пишет "Русская служба Би-би-си".

В ответ на подобные утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако подчеркивает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

По данным западных спецслужб, на границах с Украиной находятся до 100 тысяч российских военных, танки и артиллерия. Согласно их сведениям, к концу января число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тысяч человек.

На этой неделе Байден и Путин в течение двух часов обсуждали ситуацию по видеосвязи. Глава Белого дома предупредил о тяжелых последствиях, если Россия начнет наступление на Украину, президент России, в свою очередь, потребовал гарантировать, что НАТО не станет расширяться на восток.

Тем временем в Ливерпуле в субботу должна пройти встреча министров иностранных дел G7. Заседание посвящено демонстрации единства между единомышленниками и крупными экономиками "против агрессии, против агрессии в отношении Украины", заявила журналистам перед переговорами министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Трасс предупредила, что вторжение на Украину может стать "стратегической ошибкой", после которой последуют "серьезные экономические последствия". По ее словам, Британия и ее союзники должны "убедить Россию отказаться от такого курса действий".

Чего требует МИД России

В своем заявлении МИД России утверждает, что страны Запада взяли "курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".