Захват рейса Ryanair: Польша обнародовала запись переговоров диспетчера и пилота

В Польше опубликована запись переговоров минского диспетчера с пилотомзахваченного Беларусью самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации, координатора спецслужб Станислав Жарын в пятницу, 10 декабря, разместил в соцсети Facebook видеоролик, на котором, помимо голосов диспетчера и пилота, слышен третий голос, подсказывающий сотруднику аэропорта ответы на вопросы экипажа.

Как утверждает ведомство, подготовившее видео, третий голос принадлежит сотруднику КГБ Беларуси. Тот несколько раз вмешивается в разговор пилота и диспетчера. В частности, когда экипажу передают первое предупреждение о заложенной бомбе, этот человек говорит: "Продолжай, продолжай". Кроме того, он приказывает диспетчеру ответить "Это наша рекомендация" на вопрос пилота, кто рекомендует совершить посадку в Минске. Кроме того, предполагаемый сотрудник КГБ просит передать экипажу "красный код", после которого самолет развернули в сторону Минска.

NYT сообщила о нахождении минского авиадиспетчера в Польше

Два дня назад американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей европейских спецслужб сообщила, что минувшим летом из Беларуси в Польшу вместе с мигрантами из ближневосточных стран перешел бывший авиадиспетчер минского аэропорта, ставший свидетелем операции по задержанию Протасевича. По данным издания, беглец рассказал польским следственным органам известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в мае из Афин в Вильнюс.