Россиянин Ян Непомнящий досрочно проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам

В матчах за шахматную корону эта победа стала крупнейшей с 1993 года, когда за титул боролись россиянин Гарри Каспаров и британец Найджел Шорт. Тогда Каспаров одержал победу со счетом 12,5:7,5.

По регламенту Карлсен и Непомнящий могли сыграть до 14 классических партий, однако норвежец обеспечил себе победу за три тура до конца.

Каспаров и Шорт, игравшие в матче за чемпионство по версии Профессиональной федерации шахмат (ПША), могли провести 24 партии.