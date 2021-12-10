Тренер по вольной борьбе избил курьера

24-летний тренер сделал заказ в одной из столичных служб доставок. Курьер приехал с пиццей на заявленный адрес, где его ждал Мелкумян. Он забрал свой заказ, но отказался платить, стал обзывать сотрудника службы доставки и ударил его по лицу. После этого российский тренер удалился в свою квартиру.