Беларуска Анна Сола сенсационно победила в биатлонном спринте на этапе Кубка мира в Австрии. Эстония — вне Топ-50

В первой гонке дня бежали мужчины — 10 км ходом, 2 огневых рубежа. Победу одержал немец Йоханнес Кюн, второе место у шведа Мартина Понсиуломы, а третье занял белорус Антон Смольский, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Лучший из россиян, Александр Логинов, остался в шаге от пьедестала — на четвертом месте.

Эстонские биатлонисты выступили очень слабо. Лучших их наших — Рене Захна — с тремя промахами занял лишь 85 место. Калев Эрмитс — на 92 месте, а Райдо Ранкель — на 95-м.

В женской же гонке на 7,5 км состоялась небольшая сенсация — первое место выиграла белоруска Анна Сола. Второе место у француженки Брайза, третье место заняла норвежка Ройселан.

Лучшей их эстонок стала Туули Томингас, заняв 54 место (3 промаха). Регина Оя — 63 место, Сюзан Куэльм — 72 место, Йоханна Талихярм — 100-е.