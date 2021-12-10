10.12.2021, 16:10
Экс-футболист ”Локомотива” рассказал, от чего его тошнило в России
Фото: Scanpix
Экс-форвард московского ”Локомотива” Эзекиэль Хенти рассказал, что не хотел выступать в России из-за холодной зимы. Слова нигерийца передает Spor Aktuality.
”Я не хотел ехать в Россию. Сначала я заметил снег. Я сказал агенту и президенту клуба, что мы не будем подписывать контракт с московской командой. Однако в этом участвовало много людей, и ”Локомотив” предложил большие деньги. Под давлением окружающей обстановки я был вынужден подписать. Я не был счастлив и, в частности, постоянно болел. И все еще принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно”, — сказал Хенти.
Футболист выступал за ”Локомотив” в сезонах-2015/2016 и 2016/2017. За это время Хенти принял участие в 17 матчах, в которых забил лишь один мяч. В настоящее время нигериец выступает в чемпионате Словакии за братиславский ”Слован”.