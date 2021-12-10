Экс-футболист ”Локомотива” рассказал, от чего его тошнило в России

”Я не хотел ехать в Россию. Сначала я заметил снег. Я сказал агенту и президенту клуба, что мы не будем подписывать контракт с московской командой. Однако в этом участвовало много людей, и ”Локомотив” предложил большие деньги. Под давлением окружающей обстановки я был вынужден подписать. Я не был счастлив и, в частности, постоянно болел. И все еще принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно”, — сказал Хенти.