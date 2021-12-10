Ассанжу снова грозит экстрадиция в США после решения английского суда

Пока неясно, сможет ли Ассанж оспорить экстрадицию, хотя один из принявших решение в пользу США судей Тимоти Холройд указал, что основатель Wikileaks может подать новую апелляцию.

Если Ассанж не сможет найти способ отсрочить свою экстрадицию из Великобритании, он может оказаться в США уже через несколько недель.

50-летний Джуллиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.

С 2019 года Ассанж находится в британской тюрьме, его арестовали за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находился там под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Эти обвинения он всегда отрицал, в итоге шведское дело против него было закрыто.

Власти США подали в Высокий суд жалобу на январское постановление британского суда о том, что Ассанжа не следует экстрадировать в США.

Тогда адвокаты Ассанжа заявили, что их клиент находится в состоянии, которое может привести к желанию совершить самоубийство, а власти США не привели никаких гарантий того, что условия в которых будет содержаться Ассанж могут защитить его от этого.

Суд согласился с адвокатами Ассанжа.

Представитель американской стороны Джеймс Льюис заявил, что судья поддался на манипуляции Ассанжа, который разжалобил суд угрозами самоубийства, и такой прецедент может в итоге использовать каждый, кто захочет избежать экстрадиции.

Джеймс Льюис также напомнил, что на слушаниях в октябре он предоставил суду гарантии безопасного содержания Джулиана Ассанжа в тюрьме. Вот они: