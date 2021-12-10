Ассанжу снова грозит экстрадиция в США после решения английского суда(5)
Двое судей Высокого суда в Лондоне постановили, что Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США после того, как Вашингтон предоставил Великобритании гарантии относительно безопасности его содержания под стражей до суда в США и после него, пишет Русская служба Би-би-си.
Пока неясно, сможет ли Ассанж оспорить экстрадицию, хотя один из принявших решение в пользу США судей Тимоти Холройд указал, что основатель Wikileaks может подать новую апелляцию.
Если Ассанж не сможет найти способ отсрочить свою экстрадицию из Великобритании, он может оказаться в США уже через несколько недель.
50-летний Джуллиан Ассанж с 2012 года обвиняется в США в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.
С 2019 года Ассанж находится в британской тюрьме, его арестовали за нарушение условий освобождения из-под стражи под залог.
С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Он находился там под защитой, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Эти обвинения он всегда отрицал, в итоге шведское дело против него было закрыто.
Власти США подали в Высокий суд жалобу на январское постановление британского суда о том, что Ассанжа не следует экстрадировать в США.
Тогда адвокаты Ассанжа заявили, что их клиент находится в состоянии, которое может привести к желанию совершить самоубийство, а власти США не привели никаких гарантий того, что условия в которых будет содержаться Ассанж могут защитить его от этого.
Суд согласился с адвокатами Ассанжа.
Представитель американской стороны Джеймс Льюис заявил, что судья поддался на манипуляции Ассанжа, который разжалобил суд угрозами самоубийства, и такой прецедент может в итоге использовать каждый, кто захочет избежать экстрадиции.
Джеймс Льюис также напомнил, что на слушаниях в октябре он предоставил суду гарантии безопасного содержания Джулиана Ассанжа в тюрьме. Вот они:
- США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда — если он не совершит никаких дальнейших правонарушений.
- Ассанж получит возможность отбывать наказание в Австралии. Он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут.
- Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение.
- Ассанжа не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.
Эдвард Фицджеральд, адвокат Ассанжа, сказал, что эти гарантии были представлены слишком поздно, чтобы их можно было должным образом проверить, поэтому судья принял абсолютно верное решение.
"Совершенно разумно считать выдачу психически больного человека невозможной, потому что его экстрадиция может привести к его смерти", — сказал Фицджеральд на слушаниях в октябре, добавив, что суд должен иметь возможность использовать свои полномочия для защиты людей от экстрадиции в иностранное государство, в котором не можем контролировать, что с ними сделают.
Однако, на сегодняшнем заседании судьи все же решили, что США смогут обеспечить безопасность Ассанжу и не допустить его самоубийства.
В случае обвинительного приговора Джулиану Ассанжу в США его совокупный срок составит до 175 лет тюремного заключения.