ФОТО | В результате ДТП на юге Мексики погибли 53 человека

"К настоящему времени известно о гибели 53 человек, еще трое получили тяжелые травмы", — указывается в документе. Грузовик с прицепом, в котором находились выходцы из ряда стран Центральной Америки, врезался в подпорную стену и перевернулся в районе Чьяпа-де-Корсо, неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, административного центра южного штата Чьяпас.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших иностранцев и распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Для этого в регион была направлена рабочая группа во главе с национальным координатором сил гражданской обороны Лаурой Веласкес.

По предварительным данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Губернатор Чьяпаса Рутилио Эскандон сообщил, что власти проведут тщательное расследование обстоятельств трагедии. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил о готовности помочь с репатриацией тел погибших.