09.12.2021, 22:13
Московский "Спартак" обыграл обидчика "Флоры" и вышел в плей-офф с первого места
Фото: Scanpix
"Спартак", благодаря голу Зелимхана Бакаева в первом тайме, обыграл "Легию" на выезде в Польше. Красно-белые заняли первое место в группе С и выходят в плей-офф Лиги Европы. В параллельной игре "Наполи" обыграл "Лестер" и занял второе место, следом за "Спартаком".
Московский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона.
С середины второго тайма "Легия" полностью забрала мяч под контроль и большую часть времени проводила в позиционных атаках. В последние 10 минут хозяева создали несколько опасных моментов, в том числе зарядили в перекладину, а на 97-й минуте произошел ключевой момент, когда хозяева заработали спорный пенальти. Гол поляков лишал бы "Спартак" плей-офф, но Селихов потащил удар с точки. Москвичи оформили победу, которая вывела их на первое место в группе.