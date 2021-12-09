Московский "Спартак" обыграл обидчика "Флоры" и вышел в плей-офф с первого места

"Спартак", благодаря голу Зелимхана Бакаева в первом тайме, обыграл "Легию" на выезде в Польше. Красно-белые заняли первое место в группе С и выходят в плей-офф Лиги Европы. В параллельной игре "Наполи" обыграл "Лестер" и занял второе место, следом за "Спартаком".