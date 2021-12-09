Порнозвезда пообещала российскому гроссмейстеру ”целую ночь страсти” за победу над чемпионом мира

Уже бывало, что звезды OnlyFans или актеры фильмов для взрослых, будучи фанатами футбола, обещали сделать что-то особенное для своих любимых игроков.

Но гламурная девушка из Instagram с ником M1han1ka69 пошла еще дальше, сделав гроссмейстеру пикантное предложение.

Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий сейчас играет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Порноактриса, у которой около 65 000 подписчиков в Instagram, опубликовала серию фотографий, на которых ее можно увидеть с табличкой: ”Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь!” и подписала пост: ”Догадайся, как сильно я люблю шахматы”.

Она разместила фото с хэштегом #NepoGambit, который немногим ранее придумала фигуристка Евгения Медведева в знак поддержки Непомнящего.

Но пока до победы Непомнящему далеко. После десяти сыгранных партий он уступает в состоящей из 14 партий схватке Карлсену со счетом 3,5:6,5.

Битва за звание чемпиона мира проходит в Дубае. Одна из партий матча продлилась семь часов сорок пять минут, что является самой продолжительной игрой за 135-летнюю историю проведения матчей на первенство мира.

Еще в 2015 году подобное предложение нападающему московского ”Динамо” Александру Кокорину сделала Алина Еременко — российская порноактриса, известная под псевдонимом Alina Henessy.

Она пообещала ему 16 часов секса, если в сезоне он забьет еще пять голов. Это вызвало бурную реакцию в Интернете: люди спорили о том, состоится ли свидание на самом деле.

К сожалению, Кокорину удалось забить лишь один раз, он закончил сезон с 10 голами в 39 играх, а ”Динамо” в итоге оказалось на четвертом месте, поэтому от предложения пришлось отказаться.

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