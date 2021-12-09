Порнозвезда пообещала российскому гроссмейстеру ”целую ночь страсти” за победу над чемпионом мира(1)
Россияне настолько серьезно относятся к шахматным играм, что одна девушка пообещала гроссмейстеру Яну Непомнящему, что проведет с ним ночь, если ему удастся одержать победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Об этом пишет Daily Star.
Уже бывало, что звезды OnlyFans или актеры фильмов для взрослых, будучи фанатами футбола, обещали сделать что-то особенное для своих любимых игроков.
Но гламурная девушка из Instagram с ником M1han1ka69 пошла еще дальше, сделав гроссмейстеру пикантное предложение.
Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий сейчас играет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Порноактриса, у которой около 65 000 подписчиков в Instagram, опубликовала серию фотографий, на которых ее можно увидеть с табличкой: ”Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь!” и подписала пост: ”Догадайся, как сильно я люблю шахматы”.
Она разместила фото с хэштегом #NepoGambit, который немногим ранее придумала фигуристка Евгения Медведева в знак поддержки Непомнящего.
Но пока до победы Непомнящему далеко. После десяти сыгранных партий он уступает в состоящей из 14 партий схватке Карлсену со счетом 3,5:6,5.
Битва за звание чемпиона мира проходит в Дубае. Одна из партий матча продлилась семь часов сорок пять минут, что является самой продолжительной игрой за 135-летнюю историю проведения матчей на первенство мира.
Еще в 2015 году подобное предложение нападающему московского ”Динамо” Александру Кокорину сделала Алина Еременко — российская порноактриса, известная под псевдонимом Alina Henessy.
Она пообещала ему 16 часов секса, если в сезоне он забьет еще пять голов. Это вызвало бурную реакцию в Интернете: люди спорили о том, состоится ли свидание на самом деле.
К сожалению, Кокорину удалось забить лишь один раз, он закончил сезон с 10 голами в 39 играх, а ”Динамо” в итоге оказалось на четвертом месте, поэтому от предложения пришлось отказаться.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.