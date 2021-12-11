Почему легко неверно истолковать число смертей среди вакцинированных
Исходное количество госпитализаций или смертей среди вакцинированных не является хорошим показателем эффективности вакцин, предупреждают исследователи. Если подавляющее большинство населения вакцинировано, неудивительно, что большинство смертей приходится на вакцинированных. Но сообщения в социальных сетях злоупотребляют данными из Великобритании, чтобы предположить, что вакцины от COVID-19 не работают.
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Эпидемиологи и эксперты по биостатистике предупреждают, что по мере того, как все больше и больше населения будет вакцинировано, мы, вероятно, увидим больше смертей от COVID-19 среди вакцинированных. Это просто математика. Вакцины от коронавируса не эффективны на 100% — ни одна вакцина не дает такой защиты — поэтому можно ожидать появления случаев смерти. И если не вакцинировано относительно небольшое число людей, чистые цифры, вероятно, покажут больше смертей среди вакцинированных.
Дэвид Шпигельхалтер, председатель Уинтон Центра Кембриджского университета, и Энтони Мастерс, представитель Королевского статистического общества, писали в конце июня для статьи, опубликованной в лондонской газете Guardian: ”Представьте себе гипотетический мир, где абсолютно все получили неидеальную вакцину. Хотя уровень смертности будет низким, каждый, кто умер, был бы полностью привит”.
Заголовок этой статьи: ”Почему большинство людей, которые сейчас умирают от Covid в Англии, прошли вакцинацию”. Шпигельхалтер и Мастерс предостерегали: ”Не думайте об этом как о плохом знаке, это именно то, что ожидается от быстрой, но неточной прикидки".
Тем не менее, несколько месяцев спустя вводящие в заблуждение сообщения в социальных сетях приводят данные из Великобритании, утверждая, что количество смертей показывает, что что-то не так.
”БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ: подавляющее большинство людей (7 из 10), умерших от вируса COVID-19 в Великобритании, были полностью вакцинированы”, — говорится в одном сообщении в Facebook, сопровождаемом видеороликом Алекса Беренсона со ссылкой на данные ”Подкаст ”Опыт Джо Рогана” от 12 октября. Беренсон, автор и бывший репортер New York Times, был заблокирован в Твиттере за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19. В ролике на Facebook Беренсон правильно приводит цифры из Великобритании, но преподносит их как нечто удивительное.
”И я должен постоянно говорить это людям, потому что они почти не верят в это. В Великобритании более 70 процентов людей, которые умирают от COVID, полностью вакцинированы ”, — сказал Беренсон. ”Это не теория заговора. Это не кто-то говорит: ”О, я слышал это от кузена”. Это есть в документе британского правительства Министерства здравоохранения Великобритании ”.
Цифра 70% верна. Но опять же, это чистые цифры среди высоко вакцинированного населения. В своем отчете за 38 неделю Общественное здравоохранение Англии, которое было заменено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании, сообщило о 3158 случаях смерти от COVID-19 с 23 августа по 19 сентября, и 2284 из этих людей (72,3%) получили свои вторые прививки не менее 14 дней до этого. Однако в том же отчете показано, что уровень вакцинации приближается или превышает 90% для возрастных групп от 60 лет и старше — группы, на долю которой приходится 86,5% всех смертей за этот период времени.
В целом 77,3% населения Великобритании от 12 лет и старше получили две прививки к 19 сентября.
Та же самая диаграмма, показывающая эти цифры смертности (см. таблицу ниже), показывает, что уровень смертности среди непривитых выше, чем среди вакцинированных. Уровень смертности рассчитывается путем сравнения количества смертей вакцинированных или невакцинированных людей с общей численностью населения каждой группы.
Смертность среди непривитых в три-пять раз выше, чем среди вакцинированных в возрастных группах 60 лет и старше.
Источник: ”Отчет по эпиднадзору за вакциной COVID-19 — неделя 38”, Общественное здравоохранение Англии (Public Health England); Коэффициенты смертности полностью вакцинированных и невакцинированных лиц в Великобритании с 23 августа по 19 сентября 2021 г.
В полном трехчасовом подкасте Беренсон признает, что показатели смертности указывают на то, что вакцины обеспечивают защиту, говоря, что ”данные показывают вам, что даже несмотря на то, что подавляющее большинство умерших людей были вакцинированы, вакцина, похоже, имеет некоторый защитный эффект”. Но этого подтверждения нет в более коротком ролике, распространяемом на Facebook; другие посты в социальных сетях и новости в интернете вводят в заблуждение чистыми цифрами смертей.
”По мере роста числа вакцинированных в популяции мы ожидаем относительно большего числа смертей среди вакцинированных. Этот феномен может затруднить интерпретацию данных”, — сообщает Натали Дин, доцент кафедры биостатистики и биоинформатики Школы общественного здравоохранения Роллинза при Университете Эмори. ”Это не означает, что вакцины неэффективны против смертельных случаев (они работают!), это просто значит, что подавляющее большинство уязвимых взрослых в Великобритании были вакцинированы”.
Отчеты Великобритании об этих цифрах предупреждают о неправильном толковании, вторя тому, что сказали нам эксперты.
”В контексте очень высокого охвата населения вакцинацией, даже при наличии высокоэффективной вакцины, ожидается, что большая часть случаев, госпитализаций и смертей произойдет среди вакцинированных лиц просто потому, что большая часть населения вакцинирована, и никакие вакцины эффективны на 100%. Это особенно важно учитывать, потому что приоритетно вакцинированы люди, которые более восприимчивы или более подвержены риску тяжелого заболевания ”, — говорится в отчете за 38 неделю.
Отчет включает оценки эффективности вакцины, которые получены на основе сравнения показателей среди вакцинированных и невакцинированных, а также с использованием данных тестирования в сообществе, данных вакцинации, когортных исследований и электронных данных о состоянии здоровья. Наблюдаемая эффективность против симптоматического заболевания с дельта-вариантом после двух доз вакцины составляла от 65% до 70% с вакциной AstraZeneca и от 80% до 95% с вакциной Pfizer / BioNTech и Moderna. ”Эффективность вакцины обычно немного выше у молодых по сравнению с более старшими возрастными группами”, — говорится в отчете.
Эффективность против госпитализации и смерти составила более 90% для всех трех вакцин. ”Относительно ограниченное снижение защиты от смертности наблюдается в течение как минимум 5 месяцев”, — говорится в сообщении Великобритании.
В целом, средние показатели новых смертей от COVID-19 в Великобритании за семь дней — это лишь часть того, что было на пике в конце января, или даже от высоких показателей за апрель и май 2020 года, в начале пандемии. Семидневное скользящее среднее значение составляло 1248 смертей в день 23 января и 135 на 25 октября, согласно данным по Великобритании, собранным ourwolrdindata.org.
ВЫВОД: Не поддавайтесь провокационным постам и новостям! Чистые цифры могут вводить в заблуждение.
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