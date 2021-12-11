Почему легко неверно истолковать число смертей среди вакцинированных

Эпидемиологи и эксперты по биостатистике предупреждают, что по мере того, как все больше и больше населения будет вакцинировано, мы, вероятно, увидим больше смертей от COVID-19 среди вакцинированных. Это просто математика. Вакцины от коронавируса не эффективны на 100% — ни одна вакцина не дает такой защиты — поэтому можно ожидать появления случаев смерти. И если не вакцинировано относительно небольшое число людей, чистые цифры, вероятно, покажут больше смертей среди вакцинированных.

Дэвид Шпигельхалтер, председатель Уинтон Центра Кембриджского университета, и Энтони Мастерс, представитель Королевского статистического общества, писали в конце июня для статьи, опубликованной в лондонской газете Guardian: ”Представьте себе гипотетический мир, где абсолютно все получили неидеальную вакцину. Хотя уровень смертности будет низким, каждый, кто умер, был бы полностью привит”.

Заголовок этой статьи: ”Почему большинство людей, которые сейчас умирают от Covid в Англии, прошли вакцинацию”. Шпигельхалтер и Мастерс предостерегали: ”Не думайте об этом как о плохом знаке, это именно то, что ожидается от быстрой, но неточной прикидки".

Тем не менее, несколько месяцев спустя вводящие в заблуждение сообщения в социальных сетях приводят данные из Великобритании, утверждая, что количество смертей показывает, что что-то не так.

”БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ: подавляющее большинство людей (7 из 10), умерших от вируса COVID-19 в Великобритании, были полностью вакцинированы”, — говорится в одном сообщении в Facebook, сопровождаемом видеороликом Алекса Беренсона со ссылкой на данные ”Подкаст ”Опыт Джо Рогана” от 12 октября. Беренсон, автор и бывший репортер New York Times, был заблокирован в Твиттере за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19. В ролике на Facebook Беренсон правильно приводит цифры из Великобритании, но преподносит их как нечто удивительное.